攜手響應新北市好日子愛心大平台　林陽晋揪國民阿嬤陳淑芳合捐5台爬梯機

新北市樂心關懷協會理事長林陽晋於11日揪金馬獎影后陳淑芳一起響應好日子愛心大平台，捐贈5台履帶式爬梯機，市值100萬元，造福失能的市民，由新北市秘書長邱敬斌代表受贈，並代侯友宜市長回贈感謝牌，感謝兩人攜手做公益。

林陽晋表示，因從小被領養，養母後來中風，在醫院4年復健，看盡人間許多生離死別，因此立志有能力時要幫人，曾在102年捐贈過一輛復康巴士，也在108年捐贈5台履帶式爬梯機。此次捐贈本來只想邀金馬獎影后陳淑芳擔任與會貴賓，沒想到淑芳姊說，如果不讓她盡一份心力，她就不參加，因此其中有一台是淑芳姊捐贈的。

有「國民阿嬤」美譽的陳淑芳表示，她出身於新北市瑞芳九份，從小受父親影響，要熱心助人，因此從事演藝60年，每賺1千元，她就將其中300元存入另一個戶頭做公益。她沒有買過名牌包，衣服都是在五分埔買的，鞋子是3雙1千元，這生穿過最貴的衣服是出席金馬獎頒獎那次，廠商特別打折3萬多元。其實她也曾經待在公園，只為等有演出機會，早年只要有上工就有100元薪資，因此非常了解窮人的困苦。

秘書長邱敬斌表示，新北有許多年逾50年的老式公寓，這些建物多半沒有電梯，對於行動不便的身障朋友，或是失能的長輩，上下樓都是沉重的負擔，非常感謝林陽晋理事長及「國民阿嬤」的捐贈。新北市101年開辦爬梯機租借服務，現有98台履帶式爬梯機，去年服務了5萬6,700多人次。林理事長不僅捐車、捐爬梯機，也多次揪團捐過鞋子給弱勢學童，在疫情期間還捐過防疫物資。

社會局副局長吳淑芳表示，一般民眾租借爬梯機為每月3,000元，若具有中低收或低收入戶資格者，可免費租借，有需求者可向新北市輔具資源中心洽詢。