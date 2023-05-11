臺灣證券交易所：全體上市公司112年4月營收較111年同期衰退11.6％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計901家及77家，共計978家皆已於112年5月10日前完成112年4月營收申報作業。

依據上市公司公告112年4月營收顯示，本（4）月份全體上市公司營收總計2兆7,553億元，較111年同期衰退3,617億元（-11.6%），營收成長公司共373家，衰退公司共605家，較110年同期則衰退2,994億元（-9.8%）。另累計1至4月全體上市公司營收總計11兆3,961億元，較111年同期衰退1兆5,262億元（-11.81%），營收成長公司共348家，衰退公司共630家（相關資料詳如附表），較110年同期則衰退2,974億元（-2.54%）。

全體上市公司112年4月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光事業、資訊服務業及汽車工業，衰退趨勢之主要產業為航運業、建材營造業及貿易百貨業。全體上市公司1至4月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（4）月份營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，資訊服務業受惠電商及雲端服務業務增加，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，致本月較111年同月成長；當（4）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，建材營造業受建案完工進度影響，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌損益及金融商品已實現損失，致本月較111年同月營收衰退。

全體上市公司累計至112年4月營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，通信網路業因頻寬升級需求持續增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下滑，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。