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野生動物救傷眉角多 亂救恐害命 玉山國家公園分享小撇步

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 20:35
茸角羌被撞到腿斷脊椎錯位，玉管處呼籲保定時要非常小心,減低緊迫（圖／玉山國家公園臉書）

茸角羌被撞到腿斷脊椎錯位，玉管處呼籲保定時要非常小心,減低緊迫（圖／玉山國家公園臉書）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）玉山國家公園擁有豐富的動植物生態，但路殺意外頻傳，民眾雖好心救起受傷動物，卻可能因運送不當而害了牠一條命。玉山管理處特別提供了救傷建議，若有疑慮可聯繫專業單位。

玉管處11日在臉書表示，塔塔加遊客中心4月及5月各接獲2起野生動物遭撞傷的案例。4月初是藍腹鷴公鳥、近日則是一隻後腿遭撞斷的茸角公羌。無獨有偶，牠們都被善心人士發現，但救助的方法都是直接環抱或放在機車腳墊下。

許多生物如雉科鳥類及草食獸等，都是個性極為緊張的物種，若未用衣物遮住頭部，光是救治運送的過程就可能讓牠們緊迫致死！

玉管處感謝遊客的好心，但特別叮嚀，處理動物時，首先要注意人身安全，畢竟野生動物都有潛在攻擊與疾病傳染的危險。其次要避免受傷動物再次傷害，所以安定牠們時，需要用厚重衣物或黑布蓋住動物頭部，並將動物安置在適當的容器之中，如鳥類用紙箱、哺乳類用動物提籠或整理箱等，以穩定動物的身心。

玉管處表示，野生動物救援需要接受訓練及相關經驗，若沒有把握、缺乏所需物件，建議不要徒手接觸動物，逕行通報相關單位，並協助維持現場安全，直到救援抵達。

玉管處也提醒，近期是許多生物的繁殖高峰期，早點進入生殖的物種，則已有幼雛及小獸。玉山西北園區的黑長尾雉在育雛期間身心壓力頗大，工作人員在新中橫沿線多次看到母雉停在路邊不動，由於羽色像極了石頭，容易讓人忽略，提醒民眾注意。另，藍腹鷴生性害羞，但這段季節有機會發現牠們個性衝撞。這些情況都需要遊客小心，減速慢行。

玉山塔塔加地區野生動物救援專線
049-2702200-2塔塔加站/049-2702228-9排雲站
玉山
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