Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

擁有三人DNA 英國誕下首個擁有「第三者」基因的寶寶

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 19:56
胚胎培養皿畫面（圖／美聯社）

胚胎培養皿畫面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國官方10日宣布，透過實驗性技術，成功「創造了」擁有三人DNA的寶寶，方法雖不乏爭議，卻能避免胎兒罹患罕見遺傳疾病。

美聯社BBC報導，由於母體患有粒線體（mitochondria）缺陷，為了不將缺陷遺傳給孩子，必須透過「粒線體捐贈療法」（Mitochondrial donation treatment）將不良基因剔除。這次共有不超過5名嬰孩以此法誕生。

方法是，將母體卵子細胞核注入捐贈者卵子之中，捐贈者卵子只保留健康的粒線體，其他DNA全數移除。接著，再將受精胚胎植入母體子宮，因此這胎兒只有不到1%的基因來自「第三者」。

粒線體缺陷會導致多種疾病，包括肌肉失養症（muscular dystrophy）、癲癇、心臟疾病、智能不足等。英國每年約有200名嬰兒患有這種先天缺陷，是於2015年成為全球首個將此療法合法化之國家，但必須是在走投無路、別無他法的情況下才適用。美國則是於2016年率全球之先，以此法誕育寶寶。

反對這種人工生殖技術的人士批評，此法難以保證萬無一失、絕對安全，且任意編輯基因的做法，也有倫理問題，助長了「訂製嬰兒」（designer baby）趨勢。父母或許會為了想要避免各種基因疾病、想要有長得更高、更聰明、更好看的孩子，而走向DNA客製化之路。

倫敦生醫研究機構Francis Crick Institute幹細胞專家Robin Lovell-Badge則指出，有必要密切追蹤這些寶寶的發育成長，觀察是否真能避開粒線體疾病，抑或在日後出現其他的發育問題。
英國
粒線體
粒線體捐贈療法
DNA
基因
缺陷
寶寶
嬰兒
遺傳

相關新聞

英國、美國外長華府會晤 同聲強調台海和平重要性
英國、美國外長華府會晤 同聲強調台海和平重要性
2023/05/10 10:55
挺台不遺餘力 英國前首相特拉斯下週訪問台灣
挺台不遺餘力 英國前首相特拉斯下週訪問台灣
2023/05/09 17:49
戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王
戴上聖愛德華王冠　英國國王查爾斯三世正式加冕為王
2023/05/06 21:16
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
英國查爾斯三世加冕典禮　空中分列式出動70架軍機
2023/05/06 17:43
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
2023/05/06 14:14

更新時間 : 2023-05-11 21:35 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬　並限期補正
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬　並限期補正
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫老郭「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫老郭「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人
恐嚇議員親人 加拿大驅逐中國外交官 中國以牙還牙驅逐加國外交官
恐嚇議員親人 加拿大驅逐中國外交官 中國以牙還牙驅逐加國外交官
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入