擁有三人DNA 英國誕下首個擁有「第三者」基因的寶寶

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國官方10日宣布，透過實驗性技術，成功「創造了」擁有三人DNA的寶寶，方法雖不乏爭議，卻能避免胎兒罹患罕見遺傳疾病。

美聯社、BBC報導，由於母體患有粒線體（mitochondria）缺陷，為了不將缺陷遺傳給孩子，必須透過「粒線體捐贈療法」（Mitochondrial donation treatment）將不良基因剔除。這次共有不超過5名嬰孩以此法誕生。

方法是，將母體卵子細胞核注入捐贈者卵子之中，捐贈者卵子只保留健康的粒線體，其他DNA全數移除。接著，再將受精胚胎植入母體子宮，因此這胎兒只有不到1%的基因來自「第三者」。

粒線體缺陷會導致多種疾病，包括肌肉失養症（muscular dystrophy）、癲癇、心臟疾病、智能不足等。英國每年約有200名嬰兒患有這種先天缺陷，是於2015年成為全球首個將此療法合法化之國家，但必須是在走投無路、別無他法的情況下才適用。美國則是於2016年率全球之先，以此法誕育寶寶。

反對這種人工生殖技術的人士批評，此法難以保證萬無一失、絕對安全，且任意編輯基因的做法，也有倫理問題，助長了「訂製嬰兒」（designer baby）趨勢。父母或許會為了想要避免各種基因疾病、想要有長得更高、更聰明、更好看的孩子，而走向DNA客製化之路。

倫敦生醫研究機構Francis Crick Institute幹細胞專家Robin Lovell-Badge則指出，有必要密切追蹤這些寶寶的發育成長，觀察是否真能避開粒線體疾病，抑或在日後出現其他的發育問題。