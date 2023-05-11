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沒有功勞也有苦勞 游盈隆民調：蔡英文執政7年 勉強及格60.29分

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 17:17
2023年5月11日，蔡英文視導桃園市後備旅第二營教育召集訓練，首度有女性後備軍人加入教召。（圖／美聯社）

2023年5月11日，蔡英文視導桃園市後備旅第二營教育召集訓練，首度有女性後備軍人加入教召。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會今（11）日公布「國人對蔡英文總統執政七年的評價」民調，平均成績60.29分，堪堪及格。

問卷題目為：「再過幾天，蔡英文就任總統滿七年，如果請您對她這七年來執政表現打分數，您會打幾分？」（ 0 分表示成績最差，100 分表示成績最好，60 分表示及格）

結果顯示，28.9%覺得非常好，給 80 分以上。13.9%覺得還算好，給 61-79分。18.9%覺得普普通通，給 60 分。16%覺得不太好，給 50-59 分。18.6%覺得一點也不好，給 0-49 分。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，4成3的人打出高於60分的及格分數，3成5的人打低於60分的不及格成績，1成9打剛好60分勉強及格的分數。總平均成績是60.29 分。

與過去民調相比，7年6次全民打分數的結果，3次及格，3次不及格。這次七週年成績及格，但也是險險地最接近及格邊緣的一次。

游盈隆評析，對蔡總統執政七年的表現，國人呈現五光十色的觀感與評價，因年齡、教育、省籍、階級、政黨及居住地的不同而不同。60.29分有種「沒有功勞也有苦勞」的味道。

這項民調是於5月8-9日進行，對象是全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構。有效樣本1,076人，抽樣誤差在95%信心水準下正負3個百分點。

沒有功勞也有苦勞 游盈隆民調：蔡英文執政7年 勉強及格60.29分

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