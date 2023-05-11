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豬傳人？中部10多歲女確診H1N2v 台灣今年首例、2年來第3例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 16:59
疾管署副署長羅一鈞表示，國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例，為兩年來第3例。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例，為兩年來第3例。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例，也是國內兩年來第3例，為中部10多歲青少女，家中皆從事禽畜養殖業，今年3月份發病，目前已康復。

疾管署表示，該名H1N2v流感病毒個案近期無出國旅遊史，疫調後有豬隻接觸史，今（2023）年3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

疾管署副署長羅一鈞表示，3月28日自該名流感輕症病患之呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，經進一步檢驗，並進行基因定序後，結果為H1N2v流感病毒，與我國2021年首例感染H1N2v個案的基因組成類似，但不相同。

另針對其它呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒及鼻病毒等鑑定後，呈陰性反應。

此外，農政單位亦自病例接觸之養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。針對我國出現第3例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署並邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物與環境之監測。

疾管署說明，我國首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別為前(2021)年4月及去(2022)年10月檢出，皆為住在中部之未滿10歲女童，家中皆從事禽畜養殖業，惟前2案與本案並非住在相同縣市，且3案之養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性。

H1N2v為存在於豬隻之低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症。全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。

疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則：

  • 「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
  • 「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
H1N2v
A型流感
疾管署

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更新時間 : 2023-05-11 21:34 GMT+08:00

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