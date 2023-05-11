拂了港府逆麟 《明報》停刊尊子漫畫 諷刺政治漫畫恐從香港消失

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國再度伸出箝制新聞自由的大手。香港《明報》今（11）日宣布，14日起將停刊漫畫家尊子的時事漫畫，40年的合作就此畫下句點，該報並未說明原因，但尊子本人表示，人人心知肚明。

尊子本名黃紀鈞，1983年起就在《明報》刊載政治類諷刺漫畫，橫跨英國殖民時期、香港1997年回歸後至今。近幾個月以來，其漫畫內容踩到當局紅線，引火上身。根據明報即時網，自2022年10月至2023年4月，接連有多個政府部門批評尊子漫畫，指其扭曲、誤導、憑空捏造、偏離事實等等。

其中一例涉及港府恢復區議員委任制一事。根據自由亞洲電台，香港政府宣布區議會選舉制度將全面改變，原本9成席次都是直選產生，現卻大減至2成，其他改由委任與間接選舉產生，意味真正能反映民意支持的勢力寥寥無幾。

尊子在漫畫中挖苦說道，就算英數會考不合格、有各種疾病都不礙事，只要「長官」認為適任，就可委任為防火滅罪委員會委員（委員將能把關篩選區議員）。香港民青局予以譴責，稱這漫畫混淆視聽、帶有歧視、有違傳媒道德。

40年的合作戛然而止，尊子並無忿恨不平。他向美聯社表示，大家都清楚為何漫畫會停刊，但沒人會證實原因。但他強調，儘管香港言論自由倒退，他還是會畫下去，試圖尋找其他平台刊載。「說實在的，我很感謝《明報》讓我畫到現在，換作其他報章，早就停刊了。」

經歷了反送中示威後，北京2019年實施香港國安法，進一步管控香港的媒體、影視產業，創作者一不小心，就會觸其逆麟，被以煽動罪入罪。中央社引述香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯說法，由於煽動罪界線模糊，報章再也無法承擔諷刺政治漫畫的風險，「現在政府是以不適用於政治漫畫的標準來批評尊子的漫畫，代表社會不能再用諷刺手法評論時事。」

明報職工協會透過臉書表示：