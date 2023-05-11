總是被蚊子叮滿頭包？美國研究：可能與沐浴產品有關

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）噴了一堆防蚊液，卻還是被蚊子叮得滿頭包？一篇於10日刊登在iScience雜誌的小型研究發現，罪魁禍首可能是你使用的沐浴產品！

來自維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech University）的研究團隊找來了4位自願受測者，分別測試了四種美國人常用的沐浴乳品牌，包含Dial、Dove、Simple Truth和Native。

受測者使用不同的沐浴品清洗手臂，並戴上袖套一小時，然後將袖套放置於一個實驗杯中，杯子裡裝滿了成年雌性的埃及斑蚊——已知這種蚊子是傳播黃熱病、茲卡病毒和登革熱等疾病的病媒蚊。由研究人員觀察有多少隻蚊子會停留在上面。使用袖套來實驗則為了避免因人體呼出的二氧化碳多寡而影響結果。

研究人員只使用了最近交配過的雌性蚊子，因為雄性蚊子以植物花蜜為食，而雌性蚊子在交配後，為了為了產卵，繁殖下一代會以血液為食。

結果發現，有3位受測者洗手後比洗手前吸引到更多隻蚊子，只有使用Native者降低蚊子吸引力，研究團隊說明，原因可能是Native帶有椰子氣味，根據過去一些研究證實，椰子油是一種天然的驅蚊劑。

為何香味會吸引蚊子呢？研究人員解釋，蚊子除了吸食血液作為食物外，牠們其實也會吸食花蜜和蜜露，因此研究人員相信蚊子的確有可能因為沐浴品的香味而「叮」上你。