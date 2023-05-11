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久旱無雨 台南文蛤集體「鹹死」 滿地蛤屍怵目驚心

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 14:59
台南漁民集中整理死亡文蛤（圖／台南市農業局）

台南漁民集中整理死亡文蛤（圖／台南市農業局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣氣候異常，台南500多日無雨，海水濃度過高，導致文蛤死傷慘重，台南農業局昨（10）日會同農委會漁業署、水產試驗所前往勘災，爭取中央現金援助，助漁民度過難關。

根據台南農業局，南市文蛤養殖面積約3,250公頃，年產量1.3萬公噸，為全台第二，主要養殖區為沿海之七股、北門、將軍及安南區。長期乾旱，近日陸續有文蛤養殖漁民反映，缺雨造成養殖池水質鹽度過高，致水產物受損。

黃姓漁民在現場表示，遲遲等不到大雨，養殖池的水鹽度都將近5度（50‰，即1公升水中含有溶解物質的總克數），文蛤死亡情形嚴重。水試所朱永桐研究員也表示，海水絕對濃度超過4度已會影響文蛤生長，濃度再高便會造成文蛤死亡。

根據自由時報，台南文蛤於農曆3、4、8、9月因季節轉變影響育成，但今年受創尤為嚴重。黃姓漁民指出，雖為文蛤池頻頻換水，但從潮溝引入養殖池的海水，鹽度都近5度。文蛤難以忍受，紛紛閉嘴死亡。光是北門區，就有70人通報旱情災損，七股也有10人，受災人數持續增加。

現場進行兩處養殖池現勘，並實地訪問漁民養殖情形、採驗水質濃度，勘查報告將於1周內完成。農業局呼籲災損漁民速向各公所通報，若符合天然災害救助標準，將提請農委會，辦理現金救助及低利貸款。

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