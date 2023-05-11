ChatGPT來勢洶洶 搜尋引擎龍頭Google迎來新面貌 有AI卻沒那麼「真人感」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）ChatGPT等聊天機器人的問世，危及了谷歌（Google）數十年來的搜尋霸主地位，為了穩住寶座，Google宣布，將結合人工智慧，搜尋服務大革新。

CNN報導，Google Search將加入AI聊天機器人，未來在搜尋引擎輸入關鍵字後，除了傳統回覆，介面還會自動跳出AI生成答案，得到「意料之外的答案」。不過，這項更新將率先在美國推出，透過Google app及Chrome桌機瀏覽器，使用者可先登記排隊試用。

Google是在I/O開發者大會中公布這項新服務，會中也推出了多個AI與硬體產品，包括最新版語言模型PaLM 2，標榜能與OpenAI旗下的GPT-4匹敵，邏輯更好、推理運算能力更加，也能生成多種程式語言。

這股聊天機器人大浪，讓Google備感威脅，競爭對手微軟（Microsoft）使用ChatGPT打造的Bing AI更是氣勢如虹，據傳Google高層下達了「紅色警戒」（code red）令，務必強化搜尋能力。

除了核心的搜尋服務， Google也將把人工智慧導入其他服務，如Gmail、Sheets and Docs等，使用者在寫郵件時，便能匯入機器人的智慧回覆。

CNN測試了新版Google搜尋服務，機器人對於「蜜蜂為何對生態如此重要」、「波特蘭飯店Sound Hotel是否有派樂騰（Peloton）健身腳踏車（答案是有的）」等問題應答如流，但也是有「凸槌」的時候，如詢問「紐約最好吃的披薩店」，得到的結果卻是舊金山的餐廳。

Google表示，未來仍將讓搜尋引擎持續學習，減低錯誤，強化使用經驗。值得一提的是，為了與ChatGPT、My AI或Bard機器人作出區隔，Google搜尋引擎並無「真人感」，也沒那麼有個性，不會以「I think」回答，更不會表達「個人意見」。

另外，About This Image 功能，則讓圖片搜索結果變得更有層次。例如，使用者可問Google，第一次看到這圖片是什麼時候？或這圖片是否曾出現在其他網站。