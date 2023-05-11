Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「駝矮痛」不只是老化 當心「骨鬆」找上門！醫：DXA不只檢測骨密度 還能知道骨折風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/11 12:30
DXA骨密度檢測全名為雙能量X光吸光式測定儀，只要五分鐘躺著測骨鬆即可知道骨密度數值。

DXA骨密度檢測全名為雙能量X光吸光式測定儀，只要五分鐘躺著測骨鬆即可知道骨密度數值。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）一年一度的母親節即將到來，除了「面子」的美麗維護外，千萬別讓沉默的殺手「骨質疏鬆症」扼殺母親的美麗！中華民國骨質疏鬆症學會提醒，多數人在骨折實際發生前並不知道自身已經罹患骨鬆，呼籲趕緊為母親安排一次骨密度檢測，讓媽媽從外到內美到「骨」子裡，遠離骨折風險，更健康的享受第二人生。

台灣即將步入超高齡社會，骨鬆患者也逐年增加，骨鬆為骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱、骨量減少或骨密度下降，尤其是女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度會迅速上升。

根據調查，骨鬆為65歲以上老人常見慢性病之一，台灣髖部骨折發生率更是亞洲區第一名，骨鬆性骨折一旦發生，會嚴重影響生活品質，尤其是髖部骨折後造成臀部的疼痛而無法移動，以致長期臥床，因此容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等等症狀，嚴重可能造成未來生活品質降低與失能臥床風險等後果，髖關節骨折發生後，一年的死亡率更高達22%。

由於骨鬆初期症狀並不明顯，也因「駝矮痛」與老化的症狀類似，往往要等到骨折發生後就醫才驚覺自身骨密度過低。中華民國骨質疏鬆症學會提醒提醒，骨質疏鬆性骨折一年內，約 有45% 年長者會再次骨折4，且二度骨折將導致死亡風險增加5，家中若有罹患骨鬆的長輩，不可不多加注意。

中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長分享曾有一名約50歲女性帶著婆婆就醫治療骨鬆，在醫師提醒也為風險族群後，一併進行骨密度檢測，檢測完才知道自己的骨密度T值竟然低於-3.0，比已確診骨鬆的婆婆還低！黃兆山提醒：「老化並非骨鬆唯一的風險因子，若是患有內分泌疾病，例：糖尿病、甲狀腺亢進等，或長期使用類固醇，也有極高的可能導致骨鬆，不可不慎。」

若自身為骨鬆高風險族群，醫師建議及早進行DXA檢測，查看是否有骨密度過低的情況，DXA骨密度檢測全名為雙能量X光吸光式測定儀，透過低能量X光照射能準確的測量出骨密度數值，為臨床上診斷是否有骨質疏鬆症的主要依據，檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議。根據檢測結果骨密度T值小於-2.5即可診斷為骨質疏鬆症。

目前除了各大醫院放射科，越來越多診所也備有DXA檢測儀，另外也有移動式的DXA檢測專車深入鄉里，為民眾提升醫療可近性，受測者只須躺在DXA檢測儀上接受掃描，整個過程約花費5分鐘，運用低劑量的放射線去檢測髖關節與脊椎的骨密度，檢測過程不會感到疼痛，其輻射暴露劑量僅胸部X光的十分之一，是相當安全、非侵入性的檢查。

除了可以篩檢診斷骨質疏鬆症，DXA檢測還可以評估患者10年內發生骨折的風險，若檢測出來的骨密度T值低於-3.0，則為極高骨折風險族群。
骨鬆
DXA檢測
髖關節骨折

相關新聞

研究：感染新冠會影響骨骼健康　髖部骨折一年死亡率竟比癌症高
研究：感染新冠會影響骨骼健康　髖部骨折一年死亡率竟比癌症高
2022/10/20 12:19
研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果
研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果
2022/08/11 11:11
趁早存「骨」本　遠離骨鬆　台灣醫揭3大保持骨骼健康的方法
趁早存「骨」本　遠離骨鬆　台灣醫揭3大保持骨骼健康的方法
2022/05/08 12:23
居家防疫少活動恐致「行動力」下降！台灣骨鬆學會：熟齡族有氧運動後應搭配肌力訓練
居家防疫少活動恐致「行動力」下降！台灣骨鬆學會：熟齡族有氧運動後應搭配肌力訓練
2021/10/14 11:15
逾9成台灣女性為骨鬆高危族群 掌握三大症狀「駝矮痛」及早治療避免骨折
逾9成台灣女性為骨鬆高危族群 掌握三大症狀「駝矮痛」及早治療避免骨折
2021/05/05 14:01

更新時間 : 2023-05-11 15:20 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
【更新】上市公司泰山公告解任獨立董事陳敏薰　台灣證交所要求更正
【更新】上市公司泰山公告解任獨立董事陳敏薰　台灣證交所要求更正
恐嚇議員親人 加拿大驅逐中國外交官 中國以牙還牙驅逐加國外交官
恐嚇議員親人 加拿大驅逐中國外交官 中國以牙還牙驅逐加國外交官
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫「老郭」「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫「老郭」「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人