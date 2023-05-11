「駝矮痛」不只是老化 當心「骨鬆」找上門！醫：DXA不只檢測骨密度 還能知道骨折風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一年一度的母親節即將到來，除了「面子」的美麗維護外，千萬別讓沉默的殺手「骨質疏鬆症」扼殺母親的美麗！中華民國骨質疏鬆症學會提醒，多數人在骨折實際發生前並不知道自身已經罹患骨鬆，呼籲趕緊為母親安排一次骨密度檢測，讓媽媽從外到內美到「骨」子裡，遠離骨折風險，更健康的享受第二人生。

台灣即將步入超高齡社會，骨鬆患者也逐年增加，骨鬆為骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱、骨量減少或骨密度下降，尤其是女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度會迅速上升。

根據調查，骨鬆為65歲以上老人常見慢性病之一，台灣髖部骨折發生率更是亞洲區第一名，骨鬆性骨折一旦發生，會嚴重影響生活品質，尤其是髖部骨折後造成臀部的疼痛而無法移動，以致長期臥床，因此容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等等症狀，嚴重可能造成未來生活品質降低與失能臥床風險等後果，髖關節骨折發生後，一年的死亡率更高達22%。

由於骨鬆初期症狀並不明顯，也因「駝矮痛」與老化的症狀類似，往往要等到骨折發生後就醫才驚覺自身骨密度過低。中華民國骨質疏鬆症學會提醒提醒，骨質疏鬆性骨折一年內，約 有45% 年長者會再次骨折4，且二度骨折將導致死亡風險增加5，家中若有罹患骨鬆的長輩，不可不多加注意。

中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長分享曾有一名約50歲女性帶著婆婆就醫治療骨鬆，在醫師提醒也為風險族群後，一併進行骨密度檢測，檢測完才知道自己的骨密度T值竟然低於-3.0，比已確診骨鬆的婆婆還低！黃兆山提醒：「老化並非骨鬆唯一的風險因子，若是患有內分泌疾病，例：糖尿病、甲狀腺亢進等，或長期使用類固醇，也有極高的可能導致骨鬆，不可不慎。」

若自身為骨鬆高風險族群，醫師建議及早進行DXA檢測，查看是否有骨密度過低的情況，DXA骨密度檢測全名為雙能量X光吸光式測定儀，透過低能量X光照射能準確的測量出骨密度數值，為臨床上診斷是否有骨質疏鬆症的主要依據，檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議。根據檢測結果骨密度T值小於-2.5即可診斷為骨質疏鬆症。

目前除了各大醫院放射科，越來越多診所也備有DXA檢測儀，另外也有移動式的DXA檢測專車深入鄉里，為民眾提升醫療可近性，受測者只須躺在DXA檢測儀上接受掃描，整個過程約花費5分鐘，運用低劑量的放射線去檢測髖關節與脊椎的骨密度，檢測過程不會感到疼痛，其輻射暴露劑量僅胸部X光的十分之一，是相當安全、非侵入性的檢查。

除了可以篩檢診斷骨質疏鬆症，DXA檢測還可以評估患者10年內發生骨折的風險，若檢測出來的骨密度T值低於-3.0，則為極高骨折風險族群。