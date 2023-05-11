菲律賓人權參議員關懷移工 義美員工嗨喊超暖心

(台灣英文新聞／張雅鈞 桃園採訪報導）菲律賓人權參議員洪迪薇（Risa Hontiveos）本週率團訪台，關懷移工的生活、工作條件與福祉，並於今（11）日參訪義美食品南崁廠區，獲眾人熱情歌舞歡迎並爭相拍照留念，她表示為產線上展現「菲律賓力量」的同胞感到驕傲，移工們也對來自家鄉的關懷倍感暖心。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveos）倡議女性及兒童福利、提升性別平等、關注心理健康、打擊貪腐以及維護勞工權益，因其卓越貢獻於2005年獲提名諾貝爾和平獎。

洪迪薇心繫15萬名在台菲籍移工，此番率領7人團來台灣訪問，關懷移工的生活、工作條件與福祉，另一方面也就食品原料等議題與相關方面進行洽談。今日上午她前往台北車站中央大樓的聖母聖心會，了解同胞需求與困難，也強調菲國移工仍然保有在自己工作的地方工作的權利，回應先前中國駐菲律賓大使黃溪連的言論。

洪迪薇下午選擇前往台灣老牌食品企業義美公司南崁廠區參訪，義美自1993年首度聘雇50名菲籍移工，30年來建立起良好的互信基礎，更於2017年開始攜手菲律賓相關部門，前往當地城市舉辦直聘會造福偏鄉移工，今年4月底才結束第三度直聘招募活動，因此也成為本次參訪的重點。



洪迪薇了解義美直聘情形。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

義美菲籍員工熱情列隊歡迎洪迪薇到來，並準備熱舞表演展現有客自家鄉來的欣喜之意，更競相與參議員合照；洪迪薇也親切與同胞握手問候，對合照有求必應，一時之間笑聲不斷。洪迪薇隨後參觀了義美歷史文物館，了解台灣民主歷史景點大安醫院、台灣民報與義美的源淵；對於義美關注環保，以回收寶特瓶製作的椅子驚呼連連；對食品安全研究所實驗室的嚴謹表示肯定；在前往參觀滿福堡產線時，更主動上前與沿途遇到的菲籍員工攀談。



義美菲籍員工開心與洪迪薇合影（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

負責解說滿福堡產線的菲籍小組長久恩（Bae Jhoan Aleman）更與洪迪薇的母親同為東民都洛省（Mindoro Oriental）鄉親，兩人開心合影，在久恩的清晰解說下，洪迪薇一邊吃著剛出爐的滿福堡，也對食品製造有了更多的了解。她也很高興看到菲籍員工能夠擔任管理職。



滿福堡產線的菲籍小組長久恩與洪迪薇開心合影。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）



洪迪薇參觀食品安全研究所實驗室（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

洪迪薇表示，對於同胞在義美產線上展現「菲律賓力量」感到相當驕傲，對於義美善待菲國移工、用心照顧移工工作與生活，印象相當正面，針對義美舉辦直聘一事，她給予相當正面的肯定，並表示為來可以提供相關協助，搭起台菲更多橋樑。

來自達沃市，五年前透過直聘來義美工作的路易 （Mark Louie Chavez）表示，洪迪薇的到來讓他們備感暖心，因為展現了菲國對海外遊子的關懷，菲國人的心是團結的，沖淡了他們離鄉背井的鄉愁，也認為洪迪薇的到訪對菲國海外移工的福祉有正面的影響。



洪迪薇與義美菲籍員工代表合影（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）