【台中捷運意外致命13秒曝光】8人涉公共危險罪移送偵辦 市府：興富發全面停工 首波裁罰逾百萬

最後更新時間：11:05

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）針對昨（10）日興富發建案工安意外導致的中捷事故，台中捷運公司代理董事長林良泰今（11）日上午9時，在事發地點旁的捷運綠線豐樂公園站召開記者會說明昨天事發經過，會前他先率主管為罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅默哀。

中捷公司會中公布事發當時捷運站內與車廂的錄影畫面，以及事故時間序：

12時26分50秒列車進入豐樂公園站二月台

12時27分04秒站外建案吊車吊臂砸到軌道隔音牆

12時27分05秒列車進站停妥二月台，吊臂掉落軌道區

12時27分14秒站內保全員在察覺軌道異狀向站長回報

12時27分20秒隨車人員進入車廂

12時27分22秒列車執行自動關門作業

12時27分22秒到12時27分26秒月台相關人員發現前方出現大量的粉塵

12時27分32秒列車內隨車人員發現軌道異狀，呼叫行控中心並拿取鑰匙要開啟駕駛台蓋板以進行列車煞停

12時27分30秒列車離站

12時27分45秒列車撞上掉落軌道的吊臂，列車偵測到障礙物才緊急煞停

12時27分52秒列車完全煞停

台中捷運公司運務處長許泰銘會中表示，保全人員與隨車人員，在緊急狀況應變皆符合標準作業程序（SOP），但事發與應變時間太短，經檢討未來評估在月台設置緊急按鈕，避免類似意外發生。

林良泰表示，事故造成捷運列車、軌道線路與營運等損失，未來將向涉案廠商求償至少2億元以上，並針對事故檢討相關緊急應變流程。

首發時間：10:27

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）台中市南屯區文心南路的興富發建案昨（10）日中午發生工安意外，吊臂掉落於台中捷運綠線軌道，造成1死10傷。台中市都發局已勒令興富發9個建案全面停工和安檢；檢方也已指揮警方蒐集相關證據，全案將依過失致死方向偵辦調查。

針對這起工安意外，台中市都發局經開會後決議，興富發目前在台中市的9個建案全面勒令停工，進行安檢，並需由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，才可繼續施工。

市府也予以重罰，原本都發局說明裁罰金額新台幣27萬元起跳，經過盤點相關罰則，依違反建築法等相關規定，開罰最高共81萬元；加上中央勞動部職安署也開罰30萬元，首波裁罰金額總計逾百萬元。

事故發生後，轄區台中市政府警察局第四分局南屯派出所帶吊掛公司蔡姓工頭及工人等8人回派出所製作筆錄，訊後依傷害、過失致死及公共危險等罪嫌移送到台灣台中地方檢察署複訊。

檢方表示，檢察官將徹底清查捷運行車安全機制等相關事證，並責囑職業安全衛生單位等專案人員，盡速完成工安調查結果，以釐清相關人等刑事責任。

圖為消防人員巡查事故車廂。（中央社）

興富發位於台中市南屯區文心南路的「文心愛悅」建案昨日中午12時29分拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，掉落於軌道上，導致發車中的列車來不及反應迎面撞上，造成1死10傷。

市府指出，10名傷者分別送往中山醫學大學附設醫院、林新醫院、台中醫院及中國醫藥大學附設醫院救治，目前除台中醫院還有1名傷者入住一般病房外，其餘9名傷者均已出院。

死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，經台中地檢署會同法醫相驗，初步判定是因頭部及肢體多重外傷等傷害致創傷性併中樞神經性休克而死亡。後續檢方將儘速完成工安調查結果，以釐清相關人員刑事責任。

這起事故造成捷運市政府站至九張犁站中斷營運，中捷公司表示，經過徹夜搶修，今（11）日上午5時許完成全線巡軌作業，確認軌道及各項系統正常，6時各首班車準點發車，全線已正常營運。

此外，位於捷運豐樂公園站下方的文心南路因這起意外而暫時封閉，都發局指出，相關單位今日凌晨現場吊車吊臂已完成清除，捷運隔音牆有安全疑慮部份也已完成清除，並接續清掃路面，今日凌晨1時多解除管制、恢復雙向通車。