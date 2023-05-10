日本外相證實與北約討論設辦事處 稱捍衛自己、非針對特定國家

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）外傳北約將於日本開設首個亞洲聯絡辦事處，日本外務大臣林芳正今（10）日證實正在與北約討論，俄國侵略烏克蘭一事迫使日本重新思考區域安全的事件，與北約合作也變得日益重要。

日經亞洲上週報導了北約要在日本東京開設辦事處的計畫，藉此可與南韓、澳洲、紐西蘭等安全盟友討論地緣政治挑戰、新興與破壞式技術、網路威脅等議題。本週林芳正在專訪中向CNN證實，「我們已開始討論，但細節都還沒敲定」。

談及日本與北約有意加深合作的緣由，林芳正坦言在俄國侵略烏克蘭後，全球已變得更不穩定，東歐發生的事情也會直接影響太平洋這邊的局勢，這就是為何位處東亞的日本跟北約的合作變得日益重要。而與並非北約成員國的日本有此合作，可傳遞一項訊息，即北約正與其亞太區域夥伴維持穩定關係。

日本與北約的合作，凸顯亞太國家與西方夥伴共組聯合陣線、對抗威權及地緣威脅之趨勢，這也毫不意外引起中國的憤怒。

對此林芳正也表示，此舉無意傳達訊息「給任何特定國家」，但亞洲安全環境變得「愈來愈嚴峻且複雜」，並強調中國是「我們的最大挑戰」。

林芳正說，「我們無意冒犯任何人，而是要捍衛自己免受任何形式的干預、顧慮，以及某些情況下的威脅。」