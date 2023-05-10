金融業聚沙成塔、愛心滿溢！112年度「金融有愛－食(實)物銀行」持續送暖　捐贈額度再創新高

臺灣期貨交易所2023年5月9日舉辦「金融有愛－食(實)物銀行 」聯合捐贈儀式，行政院鄭文燦副院長錄製影片致詞，予以肯定及期 勉，並由金管會黃天牧主委及證期局張子敏副局長見證， 捐贈單位則由期交所吳自心董事長、證交所林修銘董事長、 集保結算所朱漢強董事長、櫃買中心陳永誠董事長、 合庫銀行雷仲達董事長、 聯徵中心郭建中董事長及期貨公會黃奕銘常務理事等代表出席， 並由各縣(市)政府社會局(處)代表受贈。

期交所自2015年起大力響應金管會號召，邀集周邊金融機構辦理「 金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，將愛心對準缺口， 採購物資，與全國22個縣市政府發揮公私部門合作效能， 並由社會局(處)社工分送到全臺各角落的弱勢族群， 幫助其渡過生活困境，建築幸福資源分享愛心公益平台。至2022年 底，累計嘉惠弱勢家庭逾51萬餘戶次，受益人次逾157萬人次。 今年期交所等7家金融周邊機構再次投入新臺幣7,500萬元， 為開辦來之最高，累計捐助金額已突破4億1千2百萬元。

行政院鄭副院長表示，感謝期交所發起「金融有愛－食(實)物銀行 」，邀集周邊金融單位共同捐助，促成這場大型公益捐贈。 照顧弱勢家庭，滿足生活的基本需求，是政府責無旁貸的責任， 金融有愛食物銀行從2015年開始成功推行，他過去擔任桃園市長時，將安家實物銀行計畫做創新， 擴大服務的質量，方便民眾就近領取生活物資。 為了讓每個安家實物銀行有冷藏設備，讓弱勢家庭吃到蔬菜、 水果等更多的營養食品， 行政院疫後特別預算已將實物銀行的冷藏冰箱納入， 未來結合冷鏈物流，弱勢家庭的實物銀行將可有更多元的選擇。 陳建仁院長所帶領的團隊是一個溫暖而堅韌的內閣， 希望透過各部會通力合作，號召更多社會力量， 讓愛心傳遞到臺灣每個角落。感謝全臺22縣市社會局處、社工、 志工以及金融捐贈單位的付出，祝福「金融有愛－食(實)物銀行」 這個善的循環能夠永續發展，傳播臺灣的溫暖。

金管會黃主委表示，知足才能感受到幸福與美好， 如何把幸福與美好分享給資源不足的人，就是「金融有愛－食(實) 物銀行」延續八年最大的價值與意義。疫情期間， 百工百業都受到影響，但根據非政府組織樂施會(Oxfam)的世 界不平等的報告中顯示，受到影響最深的其實是弱勢族群， 這對受贈單位22縣市政府社會局來說，感受尤其深刻。金管會感謝 7個捐助單位八年多來鍥而不捨的為臺灣公益而努力，以及22縣市 政府社政單位，協助把適合的物資分配給需要的家庭， 讓臺灣的社會安全網能夠更鞏固、更綿密， 幫助整個社會經濟的發展更穩定與祥和， 實現將我們的幸福與美好持續傳遞下去的願景。

期交所董事長吳自心表示，感謝金管會的指導、捐助單位的共襄盛舉、 各縣市政府社會局(處)站在第一線之守護，讓「金融有愛－食(實 )物銀行」邁入第9年，特別感謝證交所及集保結算所今年各增加6 00萬元捐贈金額，使得今年捐贈額度得自去年6,300萬成長至 7,500萬，以及22個縣市政府社會局處協助調查市場需求及配 送至全國超過100個食物銀行站點，共同創造善的循環， 期交所希望與各捐助單位為臺灣安定盡一份心力。

鑑於臺灣人口快速老化及少子化等因素， 弱勢幼童與獨居老人的照護更為重要。因此，112年度「 金融有愛－食(實)物銀行」 持續把嬰幼兒及老人列為優先照顧對象， 並將縣市政府較難募集到的嬰幼兒及老人所需的奶粉、 尿布及營養用品等高單價物資列為重點， 共同輔助政府社福資源不足之缺口。今日的捐贈儀式，以「 聚沙成塔愛心滿溢」為活動主軸，展現金融業滿滿的愛心， 為社會注入更多正的能量與關懷。