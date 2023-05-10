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新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

By 台灣英文新聞
2023/05/10 17:27
埔墘國小奪得「國民中小學推動能源教育標竿學校」金獎於市政會議獻獎。(右2埔墘國小校長劉能賢、左1為教育局長張明文/照片來源：新北市教育局提...

埔墘國小奪得「國民中小學推動能源教育標竿學校」金獎於市政會議獻獎。(右2埔墘國小校長劉能賢、左1為教育局長張明文/照片來源：新北市教育局提...

經濟部日前頒發111年度「國民中小學推動能源教育標竿學校」，新北市埔墘國小奪得金獎、萬里國小榮獲優選奬，今(10)日由教育局長張明文率領獲獎學校於市政會議獻獎，與市民朋友共享推動能源教育殊榮。

教育局長張明文表示，教育局設置九大分區能源中心學校，整合中央及地方政府的政策與資源，並與經濟部、國立臺灣師範大學協力擴展能源教育工作。新北市幅遠遼闊、都市偏鄉條件差異大，九大分區能源中心學校可協助各區學校，考量推展的需求，再展開實際行動提升量能。此次獲獎不僅肯定新北市推動能源教育的豐碩成果，也讓各界看到九大分區能源中心學校及各校的辛勤耕耘。

獲得金獎的埔墘國小校長劉能賢表示，學校致力打造「排熱降溫 COOL 校園」，逐步改善節能硬體設備，並將能源教育列入年度重點活動項目，規劃宣導週。校內組成能源課程推動小組，建置校本課程，引進樂高積木和程式語言設計的「教學用感應模組」，發展融入美感與科技、分年段能源教育教案與教材，落實課堂教學，循序漸進深化學生能源素養。

榮獲優選奬的萬里國小校長余昆旺表示，學校常年舉辦創意太陽能車、風力車等能源教育競賽活動，近年與新北市永續環境教育中心合推「北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤」，同時也和九大分區能源中心學校攜手推展能源教育工作，著力於社區低碳教育的宣導。

新北市教育局補充，為達成2050氣候願景目標，並響應聯合國永續發展目標「SDGs 7可負擔的潔淨能源」、「SDGs 11永續城市」及「SDGs 13氣候行動」，九大分區能源中心學校持續推展「新北市K-12能源教育市級課程」，並辦理系列活動，如能源遊學走讀、節約能源創意七十二變、北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤、「我的城市，我守護~新北綠生活」氣候變遷特展，期盼透過課程與活動，影響更多學校和社區，一起守護環境。

新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

萬里國小榮獲「國民中小學推動能源教育標竿學校」優選奬於市政會議獻獎。(右1萬里國小校長余昆旺、左1為教育局長張明文/照片來源：新北市教育局提供）

新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

埔墘國小再生能源地圖。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

萬里國小與新北市永續環境教育中心合推「北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤」。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

萬里國小規劃能源DIY課程。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

埔墘國小辦理Ssm Labs智慧燈具學生體驗營.jpg。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-05-10 19:37 GMT+08:00

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