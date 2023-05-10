新北市埔墘國小、萬里國小獲能源標竿學校　樹立能源教育最高典範

經濟部日前頒發111年度「 國民中小學推動能源教育標竿學校」，新北市埔墘國小奪得金獎、 萬里國小榮獲優選奬，今(10)日由教育局長張明文率領獲獎學校 於市政會議獻獎，與市民朋友共享推動能源教育殊榮。

教育局長張明文表示，教育局設置九大分區能源中心學校， 整合中央及地方政府的政策與資源，並與經濟部、 國立臺灣師範大學協力擴展能源教育工作。新北市幅遠遼闊、 都市偏鄉條件差異大，九大分區能源中心學校可協助各區學校， 考量推展的需求，再展開實際行動提升量能。 此次獲獎不僅肯定新北市推動能源教育的豐碩成果， 也讓各界看到九大分區能源中心學校及各校的辛勤耕耘。

獲得金獎的埔墘國小校長劉能賢表示，學校致力打造「排熱降溫 COOL 校園」，逐步改善節能硬體設備， 並將能源教育列入年度重點活動項目，規劃宣導週。 校內組成能源課程推動小組，建置校本課程， 引進樂高積木和程式語言設計的「教學用感應模組」， 發展融入美感與科技、分年段能源教育教案與教材，落實課堂教學， 循序漸進深化學生能源素養。

榮獲優選奬的萬里國小校長余昆旺表示， 學校常年舉辦創意太陽能車、風力車等能源教育競賽活動， 近年與新北市永續環境教育中心合推「 北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤」， 同時也和九大分區能源中心學校攜手推展能源教育工作， 著力於社區低碳教育的宣導。

新北市教育局補充，為達成2050氣候願景目標， 並響應聯合國永續發展目標「SDGs 7可負擔的潔淨能源」、「SDGs 11永續城市」及「SDGs 13氣候行動」，九大分區能源中心學校持續推展「新北市K-12 能源教育市級課程」，並辦理系列活動，如能源遊學走讀、 節約能源創意七十二變、北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤、「 我的城市，我守護~新北綠生活」氣候變遷特展， 期盼透過課程與活動，影響更多學校和社區，一起守護環境。

萬里國小榮獲「國民中小學推動能源教育標竿學校」優選奬於市政會議獻獎。(右1萬里國小校長余昆旺、左1為教育局長張明文/照片來源：新北市教育局提供）

埔墘國小再生能源地圖。（照片來源：新北市教育局提供）

萬里國小與新北市永續環境教育中心合推「北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤」。（照片來源：新北市教育局提供）

萬里國小規劃能源DIY課程。（照片來源：新北市教育局提供）

埔墘國小辦理Ssm Labs智慧燈具學生體驗營.jpg。（照片來源：新北市教育局提供）