犒賞媽媽！新北惜食餐廳推母親節優惠及限定餐點

5月14日是母親節， 大家是否正煩惱要帶媽媽去哪邊聚餐慶祝呢？ 新北市政府農業局推薦到惜食餐廳嘗試看看， 不僅能體現對母親的孝敬，也能為生養人類的地球盡一份心力。 不論是正餐或是甜品，類型豐富多元的惜食餐廳， 很可能其中就有您母親的最愛喔，歡迎大家來用餐。

為減少食物浪費，新北市政府長年推廣惜食理念， 鼓勵餐廳使用蔬果格外品，許多風格多元、類型多變的店家響應， 從素食餐廳到餐酒館都有，每間餐廳的菜色大不相同， 但卻有共同的惜食理念。這些店家各自發揮巧思， 使用格外品入菜製成美味料理，也會以提供份量調整、 打包服務等方式進一步減少食物浪費， 更有定期舉辦食農教育活動者，以行動落實惜食理念。 迄至目前為止，參與新北市政府農業局「惜食分享餐廳計畫」 的惜食餐廳已有52家，遍及全台多個縣市。

許多惜食餐廳皆在母親節檔期推出限定餐點或特殊優惠，位於新北市 板橋區「粩泰泰-泰式料理」，是口味清爽的異國風惜食餐廳， 使用青木瓜、高麗菜等多種格外品入菜，有適合2至4人的多種超值 組合餐，母親節會額外加贈冬瓜檸檬茶，相當約8折優惠；如果較偏 好中式菜色，那麼汐止區「天然茶莊」會是很好的選擇， 茶莊主打國產食材，且利用全食物，保留食物原型，因應母親節推出 6人或10人的特色茶料理合菜，包含茶香豬腳、東坡肉等等， 為母親多添福壽，也相當適合家庭聚餐； 喜歡飯後來杯咖啡或甜點的朋友，請別錯過蘆洲區「魚缸珈琲」， 咖啡店的老闆善於烘焙，將格外品紅蘿蔔製成美味吐司， 此次則為母親節特別推出春橙夏香蛋糕，以柳橙蛋糕為基底， 夾餡為香橙果凍，再加上百香果及橙酒慕斯， 肯定能滿足母親的甜點味蕾。

新北市農業局長李玟表示，新北市惜食餐廳種類多元， 透過餐廳巧手，各種蔬果格外品食材都能物盡其用， 變身為各式各樣的特色料理，民眾不妨趁這個母親節去嘗試， 找到符合自己喜好的惜食餐廳， 和店家一起以實際行動支持惜食理念。 如對惜食資訊以及有哪些惜食店家有興趣歡迎瀏覽「 新北惜食分享網」，關注惜食新知； 對各個惜食店家資訊或活動有興趣，也可以追蹤店家FB粉絲頁， 關注店家最新情形。更多惜食餐廳母親節優惠方案，可上「 新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

汐止區「天然茶莊」因應母親節推出6人或10人的特色茶料理合菜，包含茶香豬腳、東坡肉等等。（照片來源：新北市政府農業局提供）

「魚缸珈琲」春橙夏香蛋糕，以柳橙蛋糕為基底，夾餡為香橙果凍，再加上百香果及橙酒慕斯，肯定能滿足母親的甜點味蕾。（照片來源：新北市政府農業局提供）

蘆洲區「魚缸珈琲」，於母親節特別推出春橙夏香蛋糕。（照片來源：新北市政府農業局提供）

「粩泰泰-泰式料理」於母親節推出8折優惠套餐，適合2至4人小家庭聚餐。（照片來源：新北市政府農業局提供）