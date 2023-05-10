重返台灣土銀藝文走廊　牡丹彩墨大師李燕睎展新作

臺灣土地銀行總行「館前藝文走廊」因疫情停辦兩年，今年強勢回歸，繼4月書法名家劉松炎個展後，土地銀行於10日舉行知名畫家李燕睎個展「潑彩牡丹精品展」開幕典禮，擅長牡丹彩墨的李燕睎曾在2015年參加藝文走廊，這次她重回舊地展出個人新作，帶給觀眾全新風格的藝術饗宴。

這次參展的37年次藝術家李燕睎出生於臺北，自淡江會計系畢業後曾跟隨國畫大師胡克敏學習花鳥繪畫，隨家人移民美國舊金山後，她也在美國加州與傅狷夫習山水、拜師侯北人先生習潑彩，在美期間與畫家王詩漁亦師亦友、切磋畫藝，並跟隨書法家袁志鍾學習。

擅長描繪牡丹花的李燕睎曾在國際牡丹大賽中獲獎，其作品既具東方傳統水墨技法又融入西方明快色調和寫實感，重新詮釋墨彩概念，創造出墨韵清醇而又金碧輝煌的「潑彩牡丹」。李燕睎亦曾代表臺灣中華文化訪問團至歐洲示範國畫創作，並在洛杉磯創設紫晴園畫廊，直到2022年5月從美國遷回臺灣定居，她皆秉持初衷創作不懈，持續追求藝術創新。

為了讓各界欣賞潑彩牡丹畫作，臺灣土地銀行本次於總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」邀請李燕睎展出其作品，展出時間為5月10日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），並於5月31日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞與指教。

臺灣土地銀行自2005年起舉辦藝文走廊活動，以「關心臺灣、珍愛土地」宗旨落實企業社會責任，並廣邀本土藝術家參展支持臺灣本土文創。依文化部與文策院統計，近五年臺灣文創產業年度營業額從新臺幣8,266億元逐步成長到9,265億元，占國內名目GDP比重約5%，顯見臺灣文創產業持續壯大，這也是公股銀行在ESG的「促進文化發展」使命，土地銀行盼藉由藝文走廊活動拋磚引玉，透過藝術作品的感動，引領各產業跟進厚植本土藝術家創作力，對臺灣社會產生正向影響力。

土地銀行副總經理邱天生（左）與李燕睎老師（右）合影。(照片來源：台灣土銀提供)