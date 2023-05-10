母親節理財新趨勢！家庭財務長也愛高息ETF　定期定額臺股ETF熱

適逢一年一度的母親節，許多忙碌於職場與家庭的婦女，也身兼「家庭財務長」，掌管家中財務、負責家計投資。集保結算所大數據平台統計發現，最懂得精打細算的媽媽股民，也開始熱衷ETF，並定期定額存臺股ETF。

根據集保結算所大數據平台統計，2022年第1季40-54歲女性股民持股庫存排行榜，前10名中金融股有3檔，半導體及光電股各有2檔，電子、鋼鐵及臺股ETF則各占1檔；持股庫存前3名分別是：台積電、中鋼及聯電。到了今年第1季，40-54歲女性股民持股庫存第3名變成了國泰永續高股息ETF（00878），擠下聯電。

近年小資族因手頭資金有限，相對低價且具高殖利率的ETF，成為年輕人布局臺股的首選，然而不只年輕人，截至今年第1季，臺股ETF在媽媽股民持股庫存排行也大躍進，前10名中，共有3檔臺股ETF，半導體及金融股各有2檔，鋼鐵、電子及光電股各占1檔，依序是台積電、中鋼、國泰永續高股息、元大高股息（0056）、鴻海、聯電、開發金、群創、玉山金及元大台灣50（0050）。

另外，在定期定額標的排名部分，臺股ETF更是受到媽媽股民青睞；據統計，2022年第1季前10名排行中，臺股ETF即占7檔，前3名分別是元大台灣50、元大高股息及台積電。到了2023年，臺股定期定額標的第3名，則變成國泰永續高股息，擠下台積電。

整體而言，截至今年第1季，媽媽股民定期定額排名前10大標的，分別是元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、台積電、富邦台50、玉山金、兆豐金、富邦公司治理、國泰台灣5G+及元大台灣高息低波。也就是個股部分最受歡迎的存股標的前10名，只剩下台積電、玉山金及兆豐金，其餘皆是ETF，顯見臺股ETF的熱潮。

根據集保結算所大數據平台分析，今年第1季40歲至54歲女性股東人數增加至133萬人，而人均庫存市值為179萬元。由於臺股歷經過去1年修正，對媽媽股民來說，人均庫存市值雖然下滑3.3%，但價格也相對便宜，反而具投資吸引力，持有庫存人數因此大增超過4萬人。

截至今年第1季，臺股ETF上市櫃共48檔，資產規模首度突破1兆元大關，來到1兆66億元。隨著指數投資增溫，臺股ETF具高股息殖利率、個股風險分散、波動度相對大盤較低等特色，深獲家庭財務長的青睞，逢低加碼臺股ETF的意願也較個股更高，是媽媽股民長期穩健投資的優質選擇。

對許多身兼家庭財務長的媽媽來說，在歡慶母親節的同時，面對抗通膨的市場環境，最佳解方就是謹慎理財、定期定額及長期布局，適時調整資產配置，讓家人的教育基金、旅遊規劃及退休生活，都能經濟無虞。