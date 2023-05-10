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富邦金控2023年前4月稅後淨利218.68億元、EPS 1.76元

前4月獲利北富銀創歷年同期新高、富邦證券為歷年同期次高　富邦產險單月轉虧為盈

By 台灣英文新聞
2023/05/10 16:53

富邦金控2023年4月自結合併稅前淨利92.55億元，稅後淨利78.85億元，累計今年前4月合併稅前淨利232.79億元，前4月稅後淨利218.68億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.76元。子公司台北富邦銀行累計今年前4月稅後淨利創下歷年同期新高；富邦證券累計今年前4月稅後淨利則創下歷年同期次高紀錄；富邦產險4月稅後淨利則是自去年5月以來首度單月轉虧為盈。

北富銀與富邦證分別於4月1日及4月9日順利完成與日盛合併，合併後各項業務規模及客戶數顯著提升，分行家數為民營銀行第一。未來將透過雙方優勢互補、經營效率提升，持續發揮合併綜效。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  • 富邦人壽2023年4月稅後淨利為51.58億元，累計前4月稅後淨利為124.07億元。4月份台股狹幅整理，富邦人壽持續實現獲利及增加股息收入，利息收入及國內股票、基金之投資利益及股息為主要獲利來源。債市投資方面，市場預期美國經濟成長可望放緩，惟美國聯準會為對抗較高的通膨水準，仍將維持當前利率高點一段時期，4月債市利率呈現盤整。操作上以維持適度現金水位，兼顧流動性與整體收益為目標。市場預期聯準會將於5月升息至5%，支撐4月美元走勢相對強勁，單月美元兌新台幣升值約0.94%，貢獻當月匯兌利益。4月準備金餘額仍逾320億，高於適用之準備金累積上限，有助吸收匯率波動。富邦人壽個體累計前4月初年度保費收入(First Year Premium)達309.18億元，總保費收入(Total Premium)達1,015.99億元，預估皆排名業界第二，4月初年度保費收入69.48億，其中傳統型11.79億，較去年同期成長57.1%，部分受惠於分紅保單新契約保費收入挹注，總保費收入達235.30億。4月底資本水準維持良好，RBC與淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。
  • 台北富邦銀行2023年4月稅後淨利19.06億元，累計稅後淨利86.41億元，相較去年同期成長1.3%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約37%，主要是今年以來金融市場相對回穩，國內外消費動能逐步加溫，以及升息與存放結構調整帶動利差提升，北富銀各項業務收益皆較去年同期增加，累計營收較去年同期雙位數成長。信用卡前4月累積新發卡數已突破100萬卡，較去年同期增加超過80萬卡，累計一般消費金額年成長27%，有效卡數年成長26%，帶動信用卡手續費收入成長，有效卡市占率持續提升。截至4月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為924%，資產品質維持穩健。
  • 富邦產險2023年4月稅後淨利3.80億元，累計稅後虧損38.74億元。本月獲利轉虧為盈，反映防疫保單賠款及準備金已於第一季計提，加上公司強化業務品質控管成效顯現。在業務表現方面，維持正常營運穩健發展，4月整體簽單保費44.92億元，其中以商業火險年成長19.4%及水險12.0%之表現最為亮眼，同時個人綜合險及健康傷害險業務成長亦優於市場約3%~5%。累計前4月簽單保費收入202.92億元，成長7.3%，簽單市佔率達24.9%，維持市場領先地位。
  • 富邦證券2023年4月稅後淨利3.83億元，累計前4月稅後淨利20.21億元，較去年同期增加5.78億元，年成長40%，台股今年前4月日均值2,956億元，較去年同期下降20%，影響經紀業務收入減少，惟受惠2023年第一季台股反彈走勢，4月加權指數較去年底上漲1,441點，使金融資產部位獲利較去年同期明顯成長。

表格: 富邦金控及各主要子公司20234月份稅後淨利

單位：百萬

2023

2022

4月

1-4月

4月

1-4月

富邦金控

7,885

21,868

14,505

60,982

每股稅後盈餘(元)

0.64

1.76

1.23

5.17

富邦人壽

5,158

12,407

12,364

48,727

台北富邦銀行

1,906

8,641

1,786

8,531

富邦產險

380

-3,874

291

3,244

富邦證券

383

2,021

214

1,443

更新時間 : 2023-05-10 19:36 GMT+08:00

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