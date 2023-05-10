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台中捷運意外•台北捷運局派工程隊支援修復隔音牆　另啟動北市工地勞檢

台北市勞動檢查處主任秘書康水順表示，台北市目前約有72座工地設置塔吊，將立即針對捷運文湖線、淡水線的高架段鄰近工地啟動勞檢，並加強巡檢其餘工地。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/10 16:49
台中市南屯區文心南五路與文心路口一處建案，10日中午發生吊車吊臂倒塌意外，不僅造成死傷，也砸破台中捷運的隔音牆(綠圈處) 。（民眾提供）中...
台中市南屯區文心南五路與文心路口一處建案，10日中午發生吊車吊臂倒塌意外，不僅釀成死傷，也砸破台中捷運的隔音牆(圖) 。（民眾提供）中央社...

台中市南屯區文心南五路與文心路口一處建案，10日中午發生吊車吊臂倒塌意外，不僅造成死傷，也砸破台中捷運的隔音牆(綠圈處) 。（民眾提供）中...

台中市南屯區文心南五路與文心路口一處建案，10日中午發生吊車吊臂倒塌意外，不僅釀成死傷，也砸破台中捷運的隔音牆(圖) 。（民眾提供）中央社...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 台中捷運因建案吊臂掉落，導致行進中車廂毀損，造成1死8傷。北市府今天(10日) 表示，市長蔣萬安指示捷運局及台北捷運全力協助，捷運局將派工程團隊支援，協助處理受損隔音牆

台北市政府發言人殷瑋表示，蔣萬安第一時間已經請捷運工程局長鄭德發及北捷董事長趙紹廉，與台中捷運總經理莊明聰聯絡。

殷瑋說，趙紹廉正在前往台中的路上，代表蔣萬安傳達關切及全力協助之意；捷運工程局已應台中捷運的需求，調動大陸工程團隊前往台中支援，協助處理受損的隔音牆等問題。

北捷表示，各路線已立即啟動鄰近捷運路權沿線建案及吊掛作業巡檢，並請巡檢人員加強留意周邊施工建案狀況，若有發現異常立即通報處理。

北市災害防救辦公室則說，捷運公司清查捷運行駛路線上的工地工程或可能掉落物，也已通知勞檢處針對起重機安全進行交叉查核。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順表示，台北市目前約有72座工地設置塔吊，將立即針對捷運文湖線、淡水線的高架段鄰近工地啟動勞檢，並加強巡檢其餘工地。

康水順指出，勞檢重點包含車輛機械證照、操作人員合格證及吊掛人員合格證「1機3證」，以及吊掛鋼索是否扭結或斷裂、吊鉤是否有防滑裝置、作業外圍有無警告標誌、地面有沒有指揮監督人員等。
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更新時間 : 2023-05-10 19:36 GMT+08:00

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