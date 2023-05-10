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台北凱撒大飯店 新開幕Drink Bar

By 台灣英文新聞
2023/05/10 15:46
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店近期打造一樓全新空間Drink Bar，四月正式對外營業，綠意盎然的造景，優雅明亮的空間，摩登愜意的氛圍，為大廳注入一股清新的氣息，提供旅客舒適的休憩空間。Drink Bar提供現泡茶、每日精選蛋糕以及星巴克咖啡服務 ( We Proudly Serve Starbucks™ )，精緻酒水提供在地台灣啤酒、精選紅白酒，放鬆享受微醺時刻。Drink Bar店內燈光隨著天色漸暗轉為溫暖的色調，霓虹招牌燈變得更為迷幻，摩登氛圍迷人優雅。

新開幕的Drink Bar特別引進星巴克咖啡服務 ( We Proudly Serve Starbucks™ )，採用瑞士原裝進口全自動咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡豆為基底，現點現製，提供香醇優質的咖啡。現泡茶提供現泡英式早餐茶、清新薄荷茶等精選茶品，淡淡的茶香在杯中繚繞，輕鬆品嚐一杯現泡茶，暖心暖胃。嚴選酒單提供熱門啤酒品項及紅白酒，旅客可以恣意享受舒適不受打擾的微醺時光。每日精選蛋糕採用優質且新鮮的食材製作，甜而不膩的口感，美味甜點搭配各款飲品都合適。

台北凱撒大飯店座落在台北車站正對面，位於交通樞紐，優越的地理位置讓旅客可以快速方便探索台北各大景點，一樓大廳全新打造的空間Drink Bar，提供現製飲品服務以及每日精選蛋糕，讓旅客們休憩片刻享受悠閒時光，無論是旅遊觀光或商務洽談，皆可享有星級的味蕾饗宴。

更新時間 : 2023-05-10 19:36 GMT+08:00

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