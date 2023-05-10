「粽」磅登場！天成飯店集團御粽禮盒999元

端午佳節粽飄香，天成飯店集團為搶攻端午送禮商機，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成世貿國際會館以及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店主廚團隊聯手獻藝，自即日起至2023年6月20日推出六款特色精緻風味粽，包含極致鮮味「海鮮鮑魚龍王粽」、招牌經典「寧式東坡肉御粽」、海味雙饗「櫻花雙饗珍饌粽」、廣式風味「港式荷葉珍珠粽」、滋補養生「麻香野菌蓮子粽」與健康元氣「紅藜北菇素香粽」，單顆售價98元起，禮盒每套999元內含六款珍粽各一入並附贈精美保冷袋，6月5日前預購享早鳥優惠9折，大量訂購滿額30組再享飯店免費宅配服務。

天成飯店集團「粽」望所歸，嚴選食材推出六款氣派不凡、軟糯可口的精緻香粽，首推長年熱銷「寧式東坡肉御粽」單顆售價248元，將飯店招牌菜寧式東坡肉入餡，豐腴軟嫩的五花肉搭配客家酸菜，口感豐富層次多元，而全新風味「海鮮鮑魚龍王粽」單顆售價268元，匯聚鮑魚、干貝、臘腸、栗子、鹹蛋黃等食材，鮑粽美寓不言其中，奢華饗宴一次滿足，「櫻花雙饗珍饌粽」單顆售價228元，以東港櫻花蝦、鮑魚、五花肉等食材搭配薑黃糯米飯，色、香、味俱全令人難忘，廣式風味「港式荷葉珍珠粽」單顆售價168元，則是承襲飯店經典菜荷葉珍珠雞加以延伸，先將長糯米炒香與特製滷汁拌炒，再與臘腸、干貝、雞肉、豬肉與鹹蛋黃一同包入荷葉中，軟糯米飯散發淡淡荷葉清香與鹹香內餡完美結合。

而現代人注重養生訴求健康飲食，並顧及環保意識抬頭與茹素人口增加，主廚團隊特別打造兩款元氣健康的素粽，以擁有豐富營養素與膳食纖維的「紅藜」為基底拌入糯米飯，「麻香野菌蓮子粽」單顆售價168元，遴選牛肝菌、北菇、鴻喜菇、美白菇、杏鮑菇以胡麻油煸出濃郁菌菇香，香氣撲鼻誘發垂涎，豐富的餡料包含鬆軟蓮子與芋頭，是滋補養生的好選擇，而「紅藜北菇素香粽」則是每年單購的明星商品，以北菇、豆干、菜脯、筍丁等素料入餡，滋味滿溢唇齒留香，美味零負擔，深受消費者喜愛。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「端午商機提前醞釀，觀察今年端午送禮市場相較以往熱絡，集團提前部署連動館內資源推出六款葷素俱全的端午粽，除了延續經典將翠庭招牌菜像是長年熱銷的寧式東坡肉與荷葉珍珠雞入粽，並順應養生環保趨勢與茹素人口增加，再推好評不斷的「紅藜北菇素香粽」並新增滋補養生的「麻香野菌蓮子粽」，而全新口味「海鮮鮑魚龍王粽」除了頂級奢華的口感外，更取諧音鮑粽在佳節討個好彩頭，無論單顆或禮盒皆是送禮氣派、自用實在，截至目前已陸續接獲企業大宗訂單，端午節檔期持續搶攻銀行業、科技業員工贈禮市場，預估整體業績將成長1~2成。」

天成飯店集團 粽情粽意獻端陽 珍粽飄香慶團園