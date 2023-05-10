台灣民眾黨立委賴香伶赴中國交流、入境受阻　促國台辦說明

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣民眾黨立委賴香伶原訂昨(9日) 前往中國參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，到了廈門機場卻遭中國海關告知，其台胞證遭註記失效不能通關。賴香伶今天說，到目前為止，並不了解原因。

媒體追問，突然發生台胞證遭註記失效無法赴中交流一事，有無可能與民眾黨主席柯文哲日前訪美提出兩岸論述，激怒中國有關。賴香伶說，也許不是針對特定政黨或特定立委，她不多加揣測連結，兩岸情勢發展，每個人都有角色也有功能，期待方式和平，包括期待兩岸於宗教文化活動能有更多互動。

賴香伶今天(10日)在立法院接受媒體聯訪時說，台灣道教協會邀請她到對岸參加宗教的文化交流和對話，跟幾位宗教人士赴中參加活動，她事前也報經民眾黨的同意。

賴香伶指出，昨在廈門機場落地後，於通關程序時遭海關人員告知，其台胞證遭註記失效不能通關。她第一時間也想知道原因，但沒有得到說明或資訊揭露，她還出示了此行原訂參加交流活動的資料。

她說，截至目前為止，並不了解其台胞證遭註記失效的原因。

賴香伶呼籲，希望對岸國台辦能夠儘速去了解原因，把相關程序完備，因為現在非常多兩岸交流活動正如火如荼展開，期待互動交流過程能讓大家安心、平和。