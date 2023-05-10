Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣民眾黨立委賴香伶赴中國交流、入境受阻　促國台辦說明

賴香伶說，截至目前為止，並不了解其台胞證遭註記失效的原因。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/10 15:40
賴香伶在PO文表示，最終未能入境中國，著實讓人遺憾。回到台灣，辦公室就接到民眾的關心電話，助理也為她準備麻油麵線（臨時買不到豬腳），具體而...

賴香伶在PO文表示，最終未能入境中國，著實讓人遺憾。回到台灣，辦公室就接到民眾的關心電話，助理也為她準備麻油麵線（臨時買不到豬腳），具體而...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣民眾黨立委賴香伶原訂昨(9日) 前往中國參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，到了廈門機場卻遭中國海關告知，其台胞證遭註記失效不能通關。賴香伶今天說，到目前為止，並不了解原因。

媒體追問，突然發生台胞證遭註記失效無法赴中交流一事，有無可能與民眾黨主席柯文哲日前訪美提出兩岸論述，激怒中國有關。賴香伶說，也許不是針對特定政黨或特定立委，她不多加揣測連結，兩岸情勢發展，每個人都有角色也有功能，期待方式和平，包括期待兩岸於宗教文化活動能有更多互動。

賴香伶今天(10日)在立法院接受媒體聯訪時說，台灣道教協會邀請她到對岸參加宗教的文化交流和對話，跟幾位宗教人士赴中參加活動，她事前也報經民眾黨的同意。

賴香伶指出，昨在廈門機場落地後，於通關程序時遭海關人員告知，其台胞證遭註記失效不能通關。她第一時間也想知道原因，但沒有得到說明或資訊揭露，她還出示了此行原訂參加交流活動的資料。

她說，截至目前為止，並不了解其台胞證遭註記失效的原因。

賴香伶呼籲，希望對岸國台辦能夠儘速去了解原因，把相關程序完備，因為現在非常多兩岸交流活動正如火如荼展開，期待互動交流過程能讓大家安心、平和。
賴香伶
國台辦
兩岸
台胞證
失效

相關新聞

前美國國安顧問台灣演講 波頓：示弱才是挑釁、上海公報已過時應改變
前美國國安顧問台灣演講 波頓：示弱才是挑釁、上海公報已過時應改變
2023/04/30 17:55
〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向
〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向
2023/04/28 10:35
侯友宜：中華民國與台灣如杯水共生
侯友宜：中華民國與台灣如杯水共生
2023/04/28 10:32
投書法國媒體 歐盟最高外交代表籲歐洲海軍巡弋台灣海峽
投書法國媒體 歐盟最高外交代表籲歐洲海軍巡弋台灣海峽
2023/04/24 09:59
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
2023/04/19 16:35

更新時間 : 2023-05-10 19:36 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
【更新】台灣台中捷運遭建案鋼梁砸穿 釀8傷1死 興富發：初判為鋼索斷裂
【更新】台灣台中捷運遭建案鋼梁砸穿 釀8傷1死 興富發：初判為鋼索斷裂
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
說好的大麻盛世呢？泰國大麻除罪化近一年 只肥了走私客
說好的大麻盛世呢？泰國大麻除罪化近一年 只肥了走私客
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦