【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫「老郭」「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）去年拿回台灣身分證，宣示要與台灣同胞一同對抗中共侵略的聯電前董事長曹興誠，昨（9）日透過臉書公開信，向有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘喊話，要「老郭」明辨國家是非，看清中共意圖，當心「身邊太多蠢人」。

曹興誠表示，本以為郭台銘純粹是為了宣揚理念，而非志在大位，但看到他為了爭取支持，為108桌客人逐桌敬酒，想來是真的想當總統，故提出幾點問題，盼其好好思量。

曹興誠一問「台灣現在最重大的問題和危機為何？」，二問「台灣不獨，就能換來中共不武」的憑據何在？三問「不獨」又是什麼？道出他認為郭台銘論點之謬誤。

曹興誠提到，郭雖稱經濟最重要，但國難當前，何談經濟？「今天台灣面臨中共的武統威脅，如果應對失當，國家會滅亡，台灣人會被殺、被關、被放逐、被洗腦。這才是要解決的、最重大的問題，而非經濟。你同意吧？」

另，郭曾誇口，若他當選，共機不會繞台，因為「我不獨，你不武」。曹興誠質疑，中國從未放棄武力犯台，習近平也從未說過「台灣不獨，中共不武」，試問這番宣示的依據為何？「我因此想請教你，你這樣說，有任何憑據嗎？和中共有任何默契嗎？還是你自己認為，台灣不獨，就可以換來中共不武？」

又，曹興誠指出，中華民國1912年成立以來，就是獨立國家，郭台銘的不獨論，究竟是否認中華民國主權還是反對所謂的「台獨」？他提到，若非李登輝推動直選成功，郭也不可能有機會在台灣選總統。

曹興誠曉之以理，稱過去國民黨權貴反「台獨」，不願特權地位被奪，但他與郭皆非權貴後代，都是白手起家，沒有任何理由反對台獨民主運動，否則無異於支持國民黨專制政權復辟。

曹興誠總結指出，兩岸的正確邏輯應是，國際理解台灣與中國互不隸屬，才能干預，讓中共不敢貿然動武。「不是『我不獨，你不武』，而是『我不獨，他必武』。老郭，聰明如你，這個邏輯，你不會不明白吧？」

曹興誠文末給了郭台銘當頭棒喝，直言他識人不清，「身邊聚集了一堆蠢人」，顛倒是非，幫中共犯台找藉口。他不欲與這些人為伍，只好藉空開信與郭聊聊，望他不要介意。

曹興誠去年8月捐出新台幣30億元於全民國防教育，9月宣布已放棄新加坡國籍，恢復台灣國籍，並加碼資助10億元於打造民間防衛力量，組建「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」，促國人覺醒，展現全民皆兵抵抗侵略的決心。