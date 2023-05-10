讓人與熊和諧相處！「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片　榮獲美國休士頓電影節金獎

林務局表示，該局委託道綺全球傳播公司拍攝製作的「一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事（When World's Collide: A Formosan Black Bear's Deadly Dance with Civilization）」紀錄片，自今(2023)年1至4月在臺灣各地放映以來，獲得廣大的迴響。
林務局說，近期亦傳來獲國際影展多項肯定的好消息，其中自1961年在德州休士頓首次舉辦，已超過50屆的休士頓國際電影節(WorldFest-Houston International Film Festival)堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節，與舊金山電影節、紐約電影節並列美國三大最具競爭性的國際影展，李安、史蒂芬史匹柏導演早期作品也都參加過。每年全球都有上千部影片投件此影展，近年臺灣拍攝的非商業作品，不管戲劇、非戲劇類，幾乎都會參加休士頓影展。這次報名參加該影展的「紀錄片」長片類別，有白金、金、銀、銅等獎項，本紀錄片是臺灣唯一獲得「金獎」的長片（WorldFest 56-Long Shorts - Documentary Gold）」，實屬不易。
導演顏妏如開心表示，除了獲獎，更令人驚喜的是，眾多得獎的影片並不是全部都會在影展上放映，得獎的作品再經主辦單位挑選，最終才會在影展上實體放映。而「一隻臺灣黑熊之死」是今年臺灣唯一受邀於休士頓國際電影節實體放映的紀錄片，已於2023年4月30日在美國喜滿客紀念城（Cinemark Memorial City）放映，非常感謝主辦單位的肯定。