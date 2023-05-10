讓人與熊和諧相處！「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片　榮獲美國休士頓電影節金獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為推動臺灣黑熊保育教育，農委會林務局昨(9)日表示，臺灣唯一受邀於影展放映的紀錄片「一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事」紀錄片，榮獲第56屆休斯頓國際電影節紀 錄片長片類：金獎，中英文版已於Youtube公開，歡迎民眾運用觀看。

林務局表示，該局委託道綺全球傳播公司拍攝製作的「一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事（ When World's Collide: A Formosan Black Bear's Deadly Dance with Civilization）」紀錄片，自今(2023)年1 至4月在臺灣各地放映以來，獲得廣大的迴響。

林務局說，近期亦傳來獲國際影展多項肯定的好消息，其中自1961年在德州 休士頓首次舉辦，已超過50屆的休士頓國際電影節( WorldFest-Houston International Film Festival)堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節， 與舊金山電影節、紐約電影節並列美國三大最具競爭性的國際影展， 李安、史蒂芬史匹柏導演早期作品也都參加過。 每年全球都有上千部影片投件此影展，近年臺灣拍攝的非商業作品， 不管戲劇、非戲劇類，幾乎都會參加休士頓影展。 這次報名參加該影展的「紀錄片」長片類別，有白金、金、銀、 銅等獎項，本紀錄片是臺灣唯一獲得「金獎」的長片（WorldFest 56-Long Shorts - Documentary Gold）」，實屬不易。

導演顏妏如開心表示，除了獲獎，更令人驚喜的是， 眾多得獎的影片並不是全部都會在影展上放映， 得獎的作品再經主辦單位挑選，最終才會在影展上實體放映。而「 一隻臺灣黑熊之死」 是今年臺灣唯一受邀於休士頓國際電影節實體放映的紀錄片，已於2 023年4月30日在美國喜滿客紀念城（Cinemark Memorial City）放映，非常感謝主辦單位的肯定。

林務局表示，「一隻臺灣黑熊之死」 是記錄一隻原為研究繫放的黑熊，歷經二度救傷二度野放， 最終卻仍不幸遇害的完整歷程， 透過山村居民視角傳達人熊關係理性互動的省思， 並加入現場人員於照護追蹤過程中的心情故事， 該紀錄片中英文版已公開於森活情報站Youtube網站。

▲此影片含動物受傷、醫療手術等畫面，請斟酌自身情況觀看。未滿6歲之兒童不得觀賞。6歲以上12歲未滿之兒童，需父母、師長或成年親友陪伴輔導觀賞▲(影片由林務局提供)

為推動臺灣黑熊保育教育，林務局也宣布，包含政府機關（構）、 公私立學術單位、圖書館、合法立案之非營利團體、公司行號、 書店等，只要是基於非營利目的公開播映，都可以直接運用， 無須再向林務局申請授權。林務局再次呼籲，無論是誤傷或誤捕黑熊， 或是發現黑熊受傷或危害情形，只要第一時間撥打林務局24小時專 線0800-000-930（您您您救山林）啟動即時救援機制， 就有機會救黑熊一命，甚至也可以獲得獎勵金， 希望全民一起為黑熊保育努力，讓人與熊和諧相處。

圖片由林務局提供