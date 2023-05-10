英國、美國外長華府會晤 同聲強調台海和平重要性

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）英國柯維立（James Cleverly）8日赴華府訪問，並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，二人在9日的聯合記者會中，重申了兩國對中立場一致、台海和平至關重要。

在中國議題上，布林肯引英國3月公布的外交國防政策檢討報告（Integrated Review，IR）指出，英美所見略同，無論是確保台海和平穩定或尋求與中國合作解決全球挑戰一事，雙方作法一致，這是世人對強權之期待，也符合兩國利益。

柯維立呼應布林肯說法。他表示，一如他近期演說所指，英國必須對抗中國不妥的行動，同時強化與美國、印太區域盟友的結盟。他認為英美英應以有益全球的方式影響北京決策，無論是氣候變遷或流行病等議題，並稱「台海和平影響了所有人，無論你身在何處。」

2023年的英國新版IR報告，首度提及台灣，支持對話和平解決台海問題。柯維立4月時的演說，也再強調沒有一個國家能免受台海戰爭波及，無論距離多遠。

我外交部今（10)日表示，自去年以來，中國無端升高對台脅迫及軍事恫嚇，為國際社會高度關切。美英兩國外長上述聲明，再次凸顯維護台海和平穩定是國際民主社群的高度共識，關乎全球利益，外交部對此表示歡迎與肯定。