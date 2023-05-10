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台南3歲女童斑馬線遭撞身亡•交長愧疚將促改善路口時相　資深駕駛:不能只怪A柱擋視線

➤許多駕駛表示，A柱確實會遮擋住視線，但謹慎的駕駛為避免事故，一般來說轉彎時都會會放慢行駛速度，再探頭確認前方道路狀況。➤王國材指出，像是過去要求行穿線(行人穿越道) 要往外擴，當駕駛轉彎時會正向看見行人，但短期內執行外擴需要時間，因此極短期的做法就是要求馬上推動專用時相。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/10 11:15
台南市北區鴨母寮市場前8日上午發生一對母女在斑馬線上遭休旅車撞擊，女童不治身亡，母親住院中，民眾9日在現場獻花悼念去世女童。（台灣民眾黨...

台南市北區鴨母寮市場前8日上午發生一對母女在斑馬線上遭休旅車撞擊，女童不治身亡，母親住院中，民眾9日在現場獻花悼念去世女童。（台灣民眾黨...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市8日發生女童在斑馬線上遭撞不治事故。交通部長王國材今天(10日) 表示，對於這次事故感到愧疚，已發函22縣市要求在極短期內推動行人專用時相。

台南市北區忠義路、成功路口8日上午9時許發生車禍，38歲李姓女子帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治。

台南3歲女童斑馬線遭撞身亡•交長愧疚將促改善路口時相　資深駕駛:不能只怪A柱擋視線

圖/中央社

台南3歲女童斑馬線遭撞身亡•交長愧疚將促改善路口時相　資深駕駛:不能只怪A柱擋視線

台南市北區鴨母寮市場8日上午發生一對母女在斑馬線上遭休旅車撞擊，3歲女童不治，母親住院中，家屬9日下午在車禍現場招魂。中央社

這起車禍使得社會譁然，中時新聞網報導，有網友好奇，「開車轉彎時，A柱真的會完全擋住駕駛的視線嗎？」貼文曝光後，有不少資深駕駛留言回應，表示確實會因為A柱看不到前方，但一般來說，謹慎的駕駛都會放慢速度、擺頭確認前方路況再行駛，直說：「偷懶才會出現死角

台南3歲女童斑馬線遭撞身亡•交長愧疚將促改善路口時相　資深駕駛:不能只怪A柱擋視線A柱示意圖 (取自網路)

交通部長王國材今天赴立法院在會前接受媒體訪問時表示，對於這次事故感到愧疚，要透過道安會報要求縣市政府全面推動行人專用或早開時相，讓行人號誌綠燈要過馬路時，車輛號誌是紅燈，行人不會因為車輛要左右轉而有被撞到風險。

他指出，像是過去要求行穿線(行人穿越道) 要往外擴，當駕駛轉彎時會正向看見行人，但短期內執行外擴需要時間，因此極短期的做法就是要求馬上推動專用時相，現在要求就是要馬上做，交通部也會隨時了解狀況。

中央社引述王國材表示，對於這起事故，再次對於女童及家屬的悲痛感到抱歉，中央地方會持續盡全力推動改善交通安全。

行人專用時相，是一種為了保護行人的安全，在交叉路口（通常是十字路口）設置的行人穿越號誌系統，號誌會使所有的車輛暫停，讓行人能夠在這段期間內以各種方向穿越路口（可直行或對角線穿越）。

台南女童斑馬線遭撞身亡•交長愧疚將促改善路口時相　資深駕駛:不能只怪A柱擋視線
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