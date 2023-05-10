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台灣泰山投資街口•龍邦：違法無效將追法律責任　金管會：若程序違規最重罰480萬

➤泰山９日下午召開記者會，董事長詹景超表示，泰山不能在數位通路支付布局缺席，否則長期的成長會堪慮，投資街口是「商業判斷」。➤龍邦表示，龍邦已正式發函告知街口金融有關泰山董事會決議違法無效的情事，呼籲街口金融切勿配合詹景超的「違法行為」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/10 09:30
圖為街口集團旗下街口電子支付辦公室。中央社

圖為街口集團旗下街口電子支付辦公室。中央社

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）對於投資街口引發爭議，泰山昨（９日）下午召開記者會表示，相關投資決策過程合法合規，市場派龍邦回應，已正式發函告知街口有關泰山董事會決議違法無效，且將採取一切行動訴追相關人士的法律責任。

台灣泰山投資街口•龍邦：違法無效將追法律責任　金管會：若程序違規最重罰480萬

食品大廠泰山6日召開重大訊息記者會宣布，5月5日董事會決議透過股份買賣加上新股認購方式，以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，擴大集團事業版圖。中央社

台灣泰山投資街口•龍邦：違法無效將追法律責任　金管會：若程序違規最重罰480萬

食品廠泰山擬以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，遭市場派龍邦質疑程序違法。街口集團創辦人胡亦嘉8日召開記者會表示，街口不可能介入泰山經營權爭議，是無端被捲入的第三方。中央社

泰山９日下午召開記者會，董事長詹景超表示，泰山不能在數位通路支付布局缺席，否則長期的成長會堪慮，投資街口是「商業判斷」。

龍邦稍晚透過新聞稿指出，泰山宣稱董事會在5月5日通過取得街口40.39%普通股股權決議，但決議顯屬違法無效，台灣證券交易所就相關董事會決議合法性也提出「高度質疑」，但泰山就證交所對董事會召集不符議事辦法、決議違法、交易不合常規等表示質疑，且皆未能提出具體回應，已足以證明泰山取得街口金融40.39%普通股股權的決議違法無效。

中央社引述龍邦表示，龍邦已正式發函告知街口金融有關泰山董事會決議違法無效的情事，呼籲街口金融切勿配合詹景超的「違法行為」，龍邦也將採取一切行動訴追相關人士的法律責任，以維護泰山及全體股東權益。

台灣泰山投資街口•龍邦：違法無效將追法律責任　金管會：若程序違規最重罰480萬

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更新時間 : 2023-05-10 10:10 GMT+08:00

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