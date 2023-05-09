台灣上市公司泰山企業9日晚發重訊：陳敏薰違反獨立董事獨立性　公告解任

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）泰山企業今天(9日) 晚間發布重訊，獨立董事陳敏薰違反證券交易法第14條之2第2項規定，獨立董事在執行職務範圍內應保持獨立性，因此泰山依法當然解任陳敏薰獨立董事。

泰山(1218) 表示，陳敏薰執行獨立董事職務違反獨立性情事，包括去年(2022年) 12月2日出售全家股票出爾反爾、今年4月20日審計委員會與董事劉偉龍共同謊報獨立董事杜英達遭恐嚇，率警闖入審計委員會會場，帶走杜英達並聲稱不爽開審計委員會等，違反執行獨立董事職務獨立性及未盡董事忠實義務；中斷審計委員會，致使本將接續開議的董事會無法進行。

此外，泰山認為，陳敏薰5月5日、5月6日連續兩天宛若龍邦公司聘用的人員，大動作代表龍邦公司召開記者會，不實指摘泰山公司的不是，惡意詆毀經營團隊與董事，嚴重失去獨立董事獨立性。

泰山表示，就相關情事與事證，委請外部專業律師，出具2份法律意見書，依2件法律意見書評估結果，皆認陳敏薰所作所為，確已違反證券交易法第14條之2第2項規定，泰山公司依法當然解任陳敏薰獨立董事。

泰山食品總監陳賢文9日晚間21:40發表的重大訊息, 主要內容如下:

主旨 公告本公司獨立董事陳敏薰依法當然解任

1.發生變動日期:112/05/09

2.選任或變動人員別:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:陳敏薰

4.舊任者簡歷:陳敏薰，泰山企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形: 依法當然解任

8.異動原因:

本公司獨立董事陳敏薰違反證券交易法第14條之2第2項規定

，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任。

例舉陳敏薰獨董執行職務違反獨立性之情事如下:

1.111/12/2審計委員會與董事會均同意出售全家股票案後，

竟別有用心，在龍邦大股東的壓力下！？出爾反爾改口聲稱

反對此案；其後更借題發揮反對審計委員會及董事會有益於

泰山公司發展之議案，有違獨立性。

2.112/4/20審計委員會及5/5董事會兩度配合龍邦公司指示

反對派發股利，罔顧股東權益，違反獨立性。

3.根據客觀事證可知112/4/20其與劉偉龍董事共謀捏造杜英

達獨董遭受恐嚇之不實情節並率警闖入審計委員會會場，帶

走杜英達獨董並聲稱不爽開審計委員會等，違反執行獨立董

事職務之獨立性及未盡董事之忠實義務；中斷審計委員會，

致使本將接續開議之董事會無法進行。於112/5/5召開之審計

委員會等，製造諸多紛擾，侵害公司及股東權益至鉅。

4.112/5/5、5/6連續兩天婉若龍邦公司聘用之人員，大動作

代表龍邦公司召開記者會，不實指摘泰山公司的不是，惡意

詆毀與渠等不同意見之經營團隊與董事，嚴重失去獨立董事

之獨立性。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期:110/12/16~113/12/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司就相關情事與事證，委請外部律師評估，經專業律師分別出具法律意見書二件，

二件法律意見書之評估結果咸認渠之所作所為，確已違反證券交易法第14條之2第2項規

定，依法為當然解任。

(資料來源: 公開資訊觀測站)