高雄麗尊酒店夏日夢幻聯動 每月再加碼 吃到飽鍋物免費送

盛夏來臨之際，是邂逅繁花絢爛的美好時刻，盛著夏日暖風，將唯美且療癒的元素融入料理之中，引領仲夏的到來！麗尊酒店於5月11日至10月27日推出「以花入夏，慢品食光」限定料理及優惠活動，特別以「花、茶」元素揉和至各食材當中，為饕客帶來一場清新淡雅的初夏饗宴，讓人徜徉於夏日愜意的時光之中。

5月11日至6月30日只要姓名含有「艸」字頭，即享主廚免費招待「紫蜜薰衣草凍」乙份！麗尊酒店2F木櫃工廠創意鍋物，特別推出夏日消暑的清新湯底-黃金杭菊雞湯，並祭出「夏日之約，花見幸福」超優惠活動，於5月11日至10月27日來店用餐，並在木櫃工廠創意鍋物臉書粉絲專頁完成指定步驟，每月將抽出3位幸運顧客免費贈送鍋物吃到飽優惠(原價$688+10%)！在這打造今夏最燦爛的治癒派對！

木櫃工廠特別推出夏日清熱排毒湯底-「黃金杭菊雞湯」，主廚先以台灣放山雞慢煨4小時，再加入烤過後的雞肉小火精燉，讓味道更加濃郁且使湯頭呈金黃色澤，增進饕客們的嘗鮮食慾，再佐以蛤蜊與蒜仁蒸熟後的精華，將整體鮮度再提升，最後再加入杭菊，使湯頭尾韻帶有回甘香氣，既溫潤消暑還能降血壓，甘醇清雅的口感使人沉醉於夏日的曼妙之中。

7月1日起至8月31日加碼獻上「夏日奇遇，花開有期」活動，活動期間與現場「花」佈景合照，並於FB或IG限時動態或貼文打卡、分享，即可以49元加購「生魚片綜合」乙份(原價:120元)。最後9月1日起至10月27日以「盛夏食光，美好滋味」優惠完美收尾，出示有效學生證或教師證，享平日用餐85折優惠！

麗尊酒店3F芙悅軒湘粵料理＆港式茶飲也推出夏季限定料理「茉莉花香明蝦球」、「蜜洛神鮮魚柳」、「茶香燒排骨」、「金針菇肉排」、「手工抹茶豆花沁紅豆」及「洛神花奶凍」，皆以「花、茶」為料理創意發想的主軸，凡於夏日活動期間至芙悅軒用餐，並領取LINE官方帳號優惠券，每桌即可以149元加購明星商品-「冷凍 蠔皇叉燒包」乙份(原價:200元)。

同時推出「夏日奇遇，花開有期」活動，活動期間與現場「花」佈景合照，並於FB或IG限時動態或貼文打卡、分享，即可以69元加購夏季新品-「金針菇肉排」乙份(原價:120元)。最後9月1日起至10月27日再加碼「夏日特輯，美味復刻」優惠活動，於活動時間來店用餐，並在芙悅軒湘粵料理臉書粉絲專頁完成指定步驟，每月將抽出2位幸運顧客免費贈送人氣商品-「明爐烤肥鴨」(原價:360元)！今年夏天，邀請您至麗尊酒店享受夏日風情的浪漫療癒食刻。