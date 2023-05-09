Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

高雄麗尊酒店夏日夢幻聯動 每月再加碼 吃到飽鍋物免費送

By 台灣英文新聞
2023/05/09 20:15
麗尊酒店提供
麗尊酒店提供
麗尊酒店提供

麗尊酒店提供

麗尊酒店提供

麗尊酒店提供

盛夏來臨之際，是邂逅繁花絢爛的美好時刻，盛著夏日暖風，將唯美且療癒的元素融入料理之中，引領仲夏的到來！麗尊酒店於5月11日至10月27日推出「以花入夏，慢品食光」限定料理及優惠活動，特別以「花、茶」元素揉和至各食材當中，為饕客帶來一場清新淡雅的初夏饗宴，讓人徜徉於夏日愜意的時光之中。

5月11日至6月30日只要姓名含有「艸」字頭，即享主廚免費招待「紫蜜薰衣草凍」乙份！麗尊酒店2F木櫃工廠創意鍋物，特別推出夏日消暑的清新湯底-黃金杭菊雞湯，並祭出「夏日之約，花見幸福」超優惠活動，於5月11日至10月27日來店用餐，並在木櫃工廠創意鍋物臉書粉絲專頁完成指定步驟，每月將抽出3位幸運顧客免費贈送鍋物吃到飽優惠(原價$688+10%)！在這打造今夏最燦爛的治癒派對！

木櫃工廠特別推出夏日清熱排毒湯底-「黃金杭菊雞湯」，主廚先以台灣放山雞慢煨4小時，再加入烤過後的雞肉小火精燉，讓味道更加濃郁且使湯頭呈金黃色澤，增進饕客們的嘗鮮食慾，再佐以蛤蜊與蒜仁蒸熟後的精華，將整體鮮度再提升，最後再加入杭菊，使湯頭尾韻帶有回甘香氣，既溫潤消暑還能降血壓，甘醇清雅的口感使人沉醉於夏日的曼妙之中。

7月1日起至8月31日加碼獻上「夏日奇遇，花開有期」活動，活動期間與現場「花」佈景合照，並於FB或IG限時動態或貼文打卡、分享，即可以49元加購「生魚片綜合」乙份(原價:120元)。最後9月1日起至10月27日以「盛夏食光，美好滋味」優惠完美收尾，出示有效學生證或教師證，享平日用餐85折優惠！

麗尊酒店3F芙悅軒湘粵料理＆港式茶飲也推出夏季限定料理「茉莉花香明蝦球」、「蜜洛神鮮魚柳」、「茶香燒排骨」、「金針菇肉排」、「手工抹茶豆花沁紅豆」及「洛神花奶凍」，皆以「花、茶」為料理創意發想的主軸，凡於夏日活動期間至芙悅軒用餐，並領取LINE官方帳號優惠券，每桌即可以149元加購明星商品-「冷凍 蠔皇叉燒包」乙份(原價:200元)。

同時推出「夏日奇遇，花開有期」活動，活動期間與現場「花」佈景合照，並於FB或IG限時動態或貼文打卡、分享，即可以69元加購夏季新品-「金針菇肉排」乙份(原價:120元)。最後9月1日起至10月27日再加碼「夏日特輯，美味復刻」優惠活動，於活動時間來店用餐，並在芙悅軒湘粵料理臉書粉絲專頁完成指定步驟，每月將抽出2位幸運顧客免費贈送人氣商品-「明爐烤肥鴨」(原價:360元)！今年夏天，邀請您至麗尊酒店享受夏日風情的浪漫療癒食刻。

更新時間 : 2023-05-10 00:14 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
開箱頭城農場！精心設計遊程兼顧永續　來一場大自然饗宴
開箱頭城農場！精心設計遊程兼顧永續　來一場大自然饗宴
說好的大麻盛世呢？泰國大麻除罪化近一年 只肥了走私客
說好的大麻盛世呢？泰國大麻除罪化近一年 只肥了走私客
台灣數位身分證喊卡 廠商求償5.26億元
台灣數位身分證喊卡 廠商求償5.26億元