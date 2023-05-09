台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）嘉義縣衛生局昨（8）日公布2家全家超商販售的沙拉驗出「李斯特菌」陽性。消基會呼籲衛生主管機關應全面清查源頭之製造廠商及其下游鋪貨店家，以及超商（市）、飯店、餐廳Buffet的生食區部，甚至提供生食食材如Subway等速食餐廳，以確保消費者健康與食用安全。

根據國外案例調查報告曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即食肉品等檢出李斯特菌。

而此次嘉義縣衛生局針對縣內各大超商、賣場、餐飲業展開即食熟食食品衛生安全抽查，結果發現全家超商的「桂花油醋雞肉沙拉」（有效日期2023/4/11）驗出李斯特菌，消息一出，廠商所在地的台中市食品藥物安全處8日立即啟動專案稽查與抽驗，前往全家便利超商25家分店稽核同款商品，均已下架停售。

根據食藥署資料顯示，李斯特菌症（Listeriosis）是由單核細胞增多性李斯特菌（Listeria monocytogenes）感染產生的感染症，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。

免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，或者感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀；然而年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒更可能引發侵襲性感染。

衛生局說，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，此菌對環境適應性強，在冷藏室的4至10℃環境仍持續生長繁殖，需要加熱至72°C以上才可殺死，因此建議老人、免疫不全、抵抗力弱者等高風險族群應避免食用低溫保存之即食品如:肉類加工品和生菜沙拉及未經殺菌程序的乳製品，若要食用，請在食用前充分加熱；預防吃下高風險食品。

另根據食藥署官網的Q＆A表示，相關注意事項包括：