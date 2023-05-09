挺台不遺餘力 英國前首相特拉斯下週訪問台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於5月16日至20日訪問台灣，是睽違27年後，再有前英相訪台。

根據外交部，特拉斯將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪我國文經設施。她並應遠景基金會之邀，於5月17日發表演說，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。

外交部表示，特拉斯為台灣長期堅定友人，在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。

她去年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並於去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

外交部指出，特拉斯卸任首相一職後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界竭盡所能支持台灣，外交部感謝特拉斯對台灣的鼎力支持與深厚情誼。

特拉斯自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職。

根據中央社，這是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）於1992年、1996年兩度訪台後，再有前英相到訪。

特拉斯去年9月5日就任，僅上任45天就因財政政策爭議不斷而下台，成為英國史上任期最短首相。