為吸引觀光客　景福宮周遭充斥外語招牌　遭批破壞韓國文化氣息

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓受益於韓流盛行，受到許多國外遊客的喜愛，疫情趨緩後，在各個知名景點都可見到許多外國遊客，包含充滿著南韓歷史文化的景福宮，但附近許多商家為吸引遊客消費，選擇使用外語招牌，引起爭議。

到南韓旅遊，必排行程之一就是穿著美美的韓服，到充滿著歷史感的景福宮，以及附近充滿傳統建築的北村韓屋村拍照，但本該是充滿韓國傳統文化的地方，附近的韓服出租店或照相館等，卻出現越來越多以英文、中文、或日文為標題的招牌，讓人感到有些突兀。

根據JTBC報導，一名30歲上班族表示，景福宮是個蘊含著韓國豐富歷史文化的地方，但附近卻充滿著英語招牌，他認為，若能以韓文招牌裝飾街道，能讓遊客更加感受到韓國文化，也更能讓人印象深刻，並想重新造訪。

另一名60歲市民表示，日文招牌讓看不懂的他感到很不方便，在青瓦台和景福宮的附近區域，還是希望能多多看到韓文招牌。

在南韓現行法律中有明文規定，招牌須以韓文為主，若要使用英文招牌，無特殊情形時須同時以韓文註記，但該規定僅限於在五樓以上，且大小超過五平方公尺的招牌，而大多數的餐廳及咖啡廳皆位於4樓以下，招牌大小也不超過5平方公尺，因此無法規範所有的招牌。

大部分專家認為，法令上的標準太模糊，因若店家登記的商號為外語，就可被視為「特殊情形」，不須以韓文註記，且大部分熱門場所的商家皆是使用外語商號，因此也屬於合法範圍。

報導指出，韓文招牌實際上可有助於觀光效益，首爾仁寺洞即為最具代表性的例子。仁寺洞也是首爾知名景點之一，以所有商家招牌皆使用韓文字聞名，包含星巴克、Etude House、Innisfree等以英文為主的招牌，在仁寺洞皆是以韓文呈現。

據南韓觀光部調查，在實施韓文招牌策略以前的2005年，仁寺洞的遊客占首爾全體遊客26.4%，在韓文招牌實施後，2019年增加至35.9%，成了代表性景點之一。