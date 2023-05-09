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集保e手掌握App資產整合服務再進化　「連結銀行」範圍擴增至16家金融機構

By 台灣英文新聞
2023/05/09 17:32
圖片由集保提供

圖片由集保提供

投資人有福了！集保e手掌握App即日起開放連結臺灣銀行及中華郵政，透過這項服務，投資人可以連結全國16家金融機構，同時查詢證券、基金及銀行資產，讓資產整合服務再進化。集保e手掌握App「連結銀行」服務自2021年4月上線迄今，已有超過40萬人使用，而集保結算所也持續與其他金融機構洽談合作，以進一步擴大服務涵蓋範圍，幫助更多民眾可以享受到這項便利的金融服務。

集保e手掌握App的資產整合服務功能，投資人只要向往來證券商申請轉換電子式證券存摺，即可查詢名下各證券帳戶的資產市值及交易明細，並可查詢於投信及基金銷售機構申購之境內外基金資產訊息。此外，投資人只要完成與國內前15大銀行及中華郵政連結綁定，即可查詢在這16家金融機構之存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前二十大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一APP資產整合服務。

集保結算所總經理陳德鄉指出，數位時代下，國人平均開立2個證券戶、超過4個銀行帳戶，投資人只要透過集保e手掌握App，就可以用單一介面檢視名下證券、基金及銀行資產，無須再開啟個別金融機構網頁逐一查詢，帶給用戶便利、快速、即時的使用者體驗。截至目前，集保e手掌握App開通數已超過389萬戶，近九成的新開戶股民都會在開戶時直接申請使用，有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本，其ESG效益相當於已減少265公噸以上的碳排放，是普惠金融及ESG的最佳實踐。

集保結算所呼籲投資人速洽往來證券商申請集保e手掌握App，體驗便利又安全的的資產整合服務！

集保e手掌握App資產整合服務再進化　「連結銀行」範圍擴增至16家金融機構

集保e手掌握App資產整合服務再進化　「連結銀行」範圍擴增至16家金融機構

圖片由集保提供

更新時間 : 2023-05-09 19:41 GMT+08:00

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