Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

快刪！11款美顏相機暗藏木馬病毒 潛入Google Play商店 受害人高達62萬人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/09 17:24
有11款夾帶新一代訂閱木馬程式Fleckpe的Android程式成功混進Google Play商店。（圖／pixabay）

有11款夾帶新一代訂閱木馬程式Fleckpe的Android程式成功混進Google Play商店。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）卡巴斯基（Kaspersky）本週表示，有11款夾帶新一代訂閱木馬程式「Fleckpe」的Android程式成功混進Google Play商店，這些APP多半偽裝成美顏相機、照片編輯或桌布等熱門程式，自2022年以來，總計安裝人數高達62萬人之多，

資安公司卡巴斯基（Kaspersky）日前在Google Play商店上發現有11款APP中暗藏木馬病毒「Fleckpe」，當用戶安裝並啟動這些APP以後，病毒會偷偷地幫你訂閱每月或一次性付費服務，從非未經授權的訂閱中牟利。

11款暗藏Fleckpe木馬病毒如下：

  1. Beauty Camera Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor)
  2. Beauty Photo Camera (com.apps.camera.photos)
  3. Beauty Slimming Photo Editor (com.beauty.slimming.pro)
  4. Fingertip Graffiti (com.draw.graffiti)
  5. GIF Camera Editor (com.gif.camera.editor)
  6. HD 4K Wallpaper (com.hd.h4ks.wallpaper)
  7. Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app)
  8. Microclip Video Editor (com.microclip.vodeoeditor)
  9. Night Mode Camera Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro)
  10. Photo Camera Editor (com.toolbox.photoeditor)
  11. Photo Effect Editor (com.picture.pictureframe)

報導中提到，大多數受害者位於泰國，另有波蘭、馬來西亞、印尼與新加坡等地的受害者，從2022年至今，有高達62萬人次下載了上述11款軟體。

在卡巴斯基將問題軟體名單提交給Google後，相關軟體已於Google Play商店下架，卡巴斯基建議曾安裝過上述應用程式的Android用戶立即刪除，並使用可靠的掃毒軟體為手機徹底掃描一次。

此外，卡巴斯基不排除仍有其它同樣植入Fleckpe的APP尚未被發現，呼籲用戶勿下載不明來歷的APP，應直接從開發者處或Google Play商店下載並安裝，並在安裝過程中不要同意存取或釋出不必要的權限。
木馬病毒
卡巴斯基
美顏相機
照片編輯
桌布

相關新聞

傳駭客入侵波及用戶　華碩今聲明：確保不再發生
傳駭客入侵波及用戶　華碩今聲明：確保不再發生
2019/03/26 16:55

更新時間 : 2023-05-09 19:41 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
嚴重側風、機組員超時 星宇航空302名旅客「席地而睡」日本成田機場 台灣民航局將查
嚴重側風、機組員超時 星宇航空302名旅客「席地而睡」日本成田機場 台灣民航局將查