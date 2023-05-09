快刪！11款美顏相機暗藏木馬病毒 潛入Google Play商店 受害人高達62萬人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）卡巴斯基（Kaspersky）本週表示，有11款夾帶新一代訂閱木馬程式「Fleckpe」的Android程式成功混進Google Play商店，這些APP多半偽裝成美顏相機、照片編輯或桌布等熱門程式，自2022年以來，總計安裝人數高達62萬人之多，
資安公司卡巴斯基（Kaspersky）日前在Google Play商店上發現有11款APP中暗藏木馬病毒「Fleckpe」，當用戶安裝並啟動這些APP以後，病毒會偷偷地幫你訂閱每月或一次性付費服務，從非未經授權的訂閱中牟利。
11款暗藏Fleckpe木馬病毒如下：
- Beauty Camera Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor)
- Beauty Photo Camera (com.apps.camera.photos)
- Beauty Slimming Photo Editor (com.beauty.slimming.pro)
- Fingertip Graffiti (com.draw.graffiti)
- GIF Camera Editor (com.gif.camera.editor)
- HD 4K Wallpaper (com.hd.h4ks.wallpaper)
- Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app)
- Microclip Video Editor (com.microclip.vodeoeditor)
- Night Mode Camera Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro)
- Photo Camera Editor (com.toolbox.photoeditor)
- Photo Effect Editor (com.picture.pictureframe)
報導中提到，大多數受害者位於泰國，另有波蘭、馬來西亞、印尼與新加坡等地的受害者，從2022年至今，有高達62萬人次下載了上述11款軟體。
在卡巴斯基將問題軟體名單提交給Google後，相關軟體已於Google Play商店下架，卡巴斯基建議曾安裝過上述應用程式的Android用戶立即刪除，並使用可靠的掃毒軟體為手機徹底掃描一次。
此外，卡巴斯基不排除仍有其它同樣植入Fleckpe的APP尚未被發現，呼籲用戶勿下載不明來歷的APP，應直接從開發者處或Google Play商店下載並安裝，並在安裝過程中不要同意存取或釋出不必要的權限。