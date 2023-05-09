快刪！11款美顏相機暗藏木馬病毒 潛入Google Play商店 受害人高達62萬人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）卡巴斯基（Kaspersky）本週表示，有11款夾帶新一代訂閱木馬程式「Fleckpe」的Android程式成功混進Google Play商店，這些APP多半偽裝成美顏相機、照片編輯或桌布等熱門程式，自2022年以來，總計安裝人數高達62萬人之多，

資安公司卡巴斯基（Kaspersky）日前在Google Play商店上發現有11款APP中暗藏木馬病毒「Fleckpe」，當用戶安裝並啟動這些APP以後，病毒會偷偷地幫你訂閱每月或一次性付費服務，從非未經授權的訂閱中牟利。

11款暗藏Fleckpe木馬病毒如下：

Beauty Camera Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor) Beauty Photo Camera (com.apps.camera.photos) Beauty Slimming Photo Editor (com.beauty.slimming.pro) Fingertip Graffiti (com.draw.graffiti) GIF Camera Editor (com.gif.camera.editor) HD 4K Wallpaper (com.hd.h4ks.wallpaper) Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app) Microclip Video Editor (com.microclip.vodeoeditor) Night Mode Camera Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro) Photo Camera Editor (com.toolbox.photoeditor) Photo Effect Editor (com.picture.pictureframe)

報導中提到，大多數受害者位於泰國，另有波蘭、馬來西亞、印尼與新加坡等地的受害者，從2022年至今，有高達62萬人次下載了上述11款軟體。

在卡巴斯基將問題軟體名單提交給Google後，相關軟體已於Google Play商店下架，卡巴斯基建議曾安裝過上述應用程式的Android用戶立即刪除，並使用可靠的掃毒軟體為手機徹底掃描一次。

此外，卡巴斯基不排除仍有其它同樣植入Fleckpe的APP尚未被發現，呼籲用戶勿下載不明來歷的APP，應直接從開發者處或Google Play商店下載並安裝，並在安裝過程中不要同意存取或釋出不必要的權限。