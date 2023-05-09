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【把玉婆比下去】90克拉鑽石、25克拉紅寶石 奧地利富婆藏品料將拍出破紀錄46億元

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/09 17:21
「日出」（Sunrise Ruby）紅寶石戒指、「印度水滴」（Briolette of India）鑽石項鍊(圖/路透)

「日出」（Sunrise Ruby）紅寶石戒指、「印度水滴」（Briolette of India）鑽石項鍊(圖/路透)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）拍賣公司佳士得（Christie’s）10日起將在日內瓦舉行一系列拍賣會，外界將得以一窺奧地利富婆海蒂霍頓（Heidi Horten）生前珍藏的700件珠寶，個個來頭都不小，落槌總額可望突破1.5億美元（新台幣46.09億元）。

路透、美聯社報導，這次拍賣可望超越2011年玉婆伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與2019年「奇珍異寶：大君與蒙兀兒」（Maharajas and Mughal Magnificence）兩場拍賣會的紀錄，這兩場所得都逾1億美元。

最受矚目的，莫過於90.36克拉的海瑞溫斯頓（Harry Winston）「印度水滴」（Briolette of India）鑽石項鍊、25.59克拉的卡地亞（Cartier）「日出」（Sunrise Ruby）紅寶石戒指。前者估值900萬至1,400萬瑞士法郎（新台幣3.1億至4.8億元），後者估值1,400萬至1,800萬瑞士法郎（新台幣4.8億至6.2億元）。

700件拍品是霍頓自1970年代至2022年過世之間所收藏，除了海瑞溫斯頓與卡地亞，還包括寶格麗（Bulgari）、蒂芙尼（Tiffany）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等知名珠寶品牌。

除了藏品之珍稀及價值不菲，本次拍賣也頗具話題性，因霍頓第一任丈夫、德國百貨大亨漢姆特霍頓（Helmut Horten）死後留下巨額遺產，他在納粹期間買下了許多猶太人「被迫」出售的企業，因而致富。

佳士得對此問心無愧，稱是以霍頓女士之名拍賣，所有資訊都透明處理，也會將一大部分所得捐助於納粹大屠殺（Holocaust）研究教育。其他收益則將交予海蒂霍頓基金會（The Heidi Horten Foundation）並用作醫療研究、兒童福利等慈善目的。

【把玉婆比下去】90克拉鑽石、25克拉紅寶石 奧地利富婆藏品料將拍出破紀錄46億元
「印度水滴」（Briolette of India）鑽石項鍊（圖／美聯社）

【把玉婆比下去】90克拉鑽石、25克拉紅寶石 奧地利富婆藏品料將拍出破紀錄46億元
「日出」（Sunrise Ruby）紅寶石戒指（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-05-09 19:40 GMT+08:00

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