國手伴您Fun一夏　臺灣土銀「青少年羽球夏令營」開始報名

為推展羽球運動，臺灣土地銀行將於今年7月於土銀員工訓練所羽球館舉辦112年度「青少年羽球夏令營」，由土銀羽球隊現役國手現場親自指導，這次活動自5月15日上午9點起開放線上報名，額滿為止。

土地銀行指出，112年度「青少年羽球夏令營」活動時間為今年7月3日至7日共5天，分上午（70位名額）、下午（100位名額）二梯次開放報名，活動地點位於土地銀行員工訓練所羽球館（新北市新店區竹林路23號），本次活動完全免費，歡迎2007年9月1日至2014年8月31日出生之學生踴躍報名參加。

土地銀行「青少年羽球夏令營」活動也請出豪華教練團，由教練團指導青少年學子羽球基本常識、動作及體適能，並以輕鬆互動及寓教於樂方式推展羽球運動。這次活動資訊皆登載於土地銀行官方網站、臉書粉絲專頁、Line官方帳號與活動海報，歡迎上網查詢或電話洽詢客服中心（02）2314-6633。

土地銀行每年皆斥資數千萬元補助羽球隊預算，不僅為國家培育更多優秀體育選手，土銀更致力成為運動員的堅實後盾，提供球員完善職涯制度，讓球員專心投入訓練與賽事，提升臺灣運動產業環境。

在嚴謹的團隊紀律、扎實穩健的養成機制下，土銀羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，2021年王齊麟、李洋於東京奧運拿下臺灣奧運史上首面羽球金牌，2022年土銀第六度勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍，今（2023）年「左手重砲」林俊易在2月泰國羽球大師賽勇奪單打冠軍，廖倬甫在3月中國國際羽毛球大師賽獲單打第3名、張課琦及柏禮維於波蘭挑戰賽拿下亞軍，土銀雙胞胎李芳任／李芳至在4月西班牙羽球大師賽奪下亞軍、李芷蓁及許尹鏸在荷蘭挑戰賽奪得女雙冠軍、王齊麟及李洋在亞洲羽球錦標賽勇奪男子雙打銅牌等。

除培養本土運動人才外，土地銀行更落實ESG的社會參與項目，每年定期舉辦羽球夏令營與公益教學，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權，每年報名人數多達數百人。在長年耕耘下，土地銀行連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）成果。