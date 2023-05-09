中華電信公布2023年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（5/9）公布自結之2023年第1季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2023年第1季合併營收為542.1億元，較去年同期增加5.7%；營業淨利為121.7億元，增加4.4%；EBITDA為220.5億元，較去年同期增加3.3%；歸屬於母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4%；每股盈餘1.24元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、EBITDA及淨利皆超越財測目標。
董事長郭水義表示，在全體員工出色的表現及努力不懈的付出下，2023年第一季即展現強勁績效，儘管總體經濟環境具不確定性，中華電信各項財務績效均超越財測高標。與去年同期相較，三個事業群之營收及獲利皆正成長。
郭水義指出，整體行動服務營收年成長6.6%，領先同業，主要受惠於客戶升級至5G及月租行動客戶數增加。行動營收市佔率較客戶數市佔率多2.9%，顯示客群結構健康；固網寬頻300Mbps以上速率的客戶數則在第一季突破一百萬大關，繳出好成績。
郭水義說，個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長，亦受惠iPhone供貨穩定，營收及獲利皆較去年同期增加；三網飆配總客戶數維持成長動能，Wi-Fi裝置數較去年同期成長1.5倍。企業客戶事業群營收年成長8.2%，稅前淨利年成長3.7%，主要受惠於ICT業務成長強勁。其中企客新興業務營收成長依然亮眼，5G企業專網及大數據服務營收成長翻倍；第一季雲端、IDC及資安服務營收年成長均達30%以上。我們有信心且看好企客市場的潛力與規模。國際電信事業群營收年成長24.3%，主要因國際客戶對國際專線、IDC及雲端服務的需求大增。
郭水義總結，中華電信具相當優勢及韌性，有信心績效持續傲視同業。絕佳優勢及韌性來自領先同業的市佔率、技術領先優勢及與日俱增的客戶信賴。我們相信上述優勢與韌性將為利益關係人創造短、中、長期價值。
營業收入
2023年第1季合併營收542.1億元，較去年同期增加5.7%。
第1季個人家庭事業群稅前淨利增加3.3%，營收為340.5億元，增加4.1%。行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加7.2%。固網服務營收持平，惟升速方案推廣成功提升固網頻營收以及Wi-Fi服務持續成長。受惠於iPhone供貨回穩，銷貨收入增加4.4%。
第1季企業客戶事業群稅前淨利增加3.7%，營收為171.0億元，增加8.2%，主因為ICT業務成長動能強勁，包括5G企業專網、IDC、雲端、資安及大數據服務。其他營收增加32.6%，主因ST-2衛星補助款入帳。行動服務營收持平，主因客戶持續升級至5G服務與國際漫遊營收成長。固網服務營收減少，惟數位轉型仍持續帶動數據網路及寬頻接取營收成長。
第1季國際電信事業群稅前淨利增加13.3%，營收為21.3億元，增加24.3%，主因為國際客戶對國際電路出租、IDC及雲端服務需求強勁，帶動新興業務及固網寬頻營收成長。
營業成本與費用
2023年第1季總成本與費用為420.4億元，較去年同期增加6.1%。
營業淨利與本期淨利
2023年第1季營業淨利為121.7億元，較去年同期增加4.4%。營業淨利率為22.5%，去年同期為22.7%。本期歸屬母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4%。每股盈餘1.24元。
現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）
2023年3月底來自營業活動的淨現金流量為112.1億元，較去年同期減少5.2%，主因支付應付薪獎、維護費及工程款增加所致。2023年3月底現金與約當現金為387.2億元，較2022年3月底減少16.7%。
2023年第1季EBITDA為220.5億元，EBITDA margin為40.68%，去年同期為41.61%。
業務資訊
行動電話業務
截至2023年3月底，行動電話客戶數為1,271萬，較去年同期增加6.1%。第一季整體行動服務營收為158.3億元，增加6.6%；行動090月租型ARPU為536元，較去年同期增加4.0%。
固網寬頻/網際網路業務
截至2023年3月底，中華電信寬頻客戶數為438萬，較去年同期增加0.6%；HiNet寬頻客戶數為366萬，較去年同期增加1.2%。第一季整體固網寬頻營收為107.7億元，增加2.5%，固網寬頻ARPU為766元，較去年同期增加0.8%。
固網語音業務
截至2023年3月底，市話客戶數累積為933萬。
聲明
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