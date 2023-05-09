中華電信公布2023年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（5/9） 公布自結之2023年第1季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2023年第1季合併營收為542.1億元， 較去年同期增加5.7%；營業淨利為121.7億元，增加4. 4%；EBITDA為220.5億元，較去年同期增加3.3%； 歸屬於母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4%； 每股盈餘1.24元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、 EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示，在全體員工出色的表現及努力不懈的付出下， 2023年第一季即展現強勁績效，儘管總體經濟環境具不確定性， 中華電信各項財務績效均超越財測高標。與去年同期相較， 三個事業群之營收及獲利皆正成長。

郭水義指出，整體行動服務營收年成長6.6%，領先同業， 主要受惠於客戶升級至5G及月租行動客戶數增加。 行動營收市佔率較客戶數市佔率多2.9%，顯示客群結構健康； 固網寬頻300Mbps以上速率的客戶數則在第一季突破一百萬大 關，繳出好成績。

郭水義說，個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長， 亦受惠iPhone供貨穩定，營收及獲利皆較去年同期增加； 三網飆配總客戶數維持成長動能，Wi- Fi裝置數較去年同期成長1.5倍。 企業客戶事業群營收年成長8.2%，稅前淨利年成長3.7%， 主要受惠於ICT業務成長強勁。 其中企客新興業務營收成長依然亮眼， 5G企業專網及大數據服務營收成長翻倍；第一季雲端、 IDC及資安服務營收年成長均達30%以上。 我們有信心且看好企客市場的潛力與規模。 國際電信事業群營收年成長24.3%， 主要因國際客戶對國際專線、IDC及雲端服務的需求大增。

郭水義總結，中華電信具相當優勢及韌性， 有信心績效持續傲視同業。絕佳優勢及韌性來自領先同業的市佔率、 技術領先優勢及與日俱增的客戶信賴。 我們相信上述優勢與韌性將為利益關係人創造短、中、長期價值。

營業收入

2023年第1季合併營收542.1億元，較去年同期增加5. 7%。

第1季個人家庭事業群稅前淨利增加3.3%，營收為340. 5億元，增加4.1%。 行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加7. 2%。固網服務營收持平， 惟升速方案推廣成功提升固網頻營收以及Wi-Fi服務持續成長。 受惠於iPhone供貨回穩，銷貨收入增加4.4%。

第1季企業客戶事業群稅前淨利增加3.7%，營收為171. 0億元，增加8.2%，主因為ICT業務成長動能強勁， 包括5G企業專網、IDC、雲端、資安及大數據服務。 其他營收增加32.6%，主因ST-2衛星補助款入帳。 行動服務營收持平， 主因客戶持續升級至5G服務與國際漫遊營收成長。 固網服務營收減少， 惟數位轉型仍持續帶動數據網路及寬頻接取營收成長。

第1季國際電信事業群稅前淨利增加13.3%，營收為21. 3億元，增加24.3%，主因為國際客戶對國際電路出租、 IDC及雲端服務需求強勁，帶動新興業務及固網寬頻營收成長。

營業成本與費用

2023年第1季總成本與費用為420.4億元， 較去年同期增加6.1%。

營業淨利與本期淨利

2023年第1季營業淨利為121.7億元，較去年同期增加4. 4%。營業淨利率為22.5%，去年同期為22.7%。 本期歸屬母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4%。 每股盈餘1.24元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2023年3月底來自營業活動的淨現金流量為112.1億元， 較去年同期減少5.2%，主因支付應付薪獎、 維護費及工程款增加所致。 2023年3月底現金與約當現金為387.2億元， 較2022年3月底減少16.7%。

2023年第1季EBITDA為220.5億元，EBITDA margin為40.68%，去年同期為41.61%。

業務資訊

行動電話業務

截至2023年3月底，行動電話客戶數為1,271萬， 較去年同期增加6.1%。第一季整體行動服務營收為158. 3億元，增加6.6%；行動090月租型ARPU為536元， 較去年同期增加4.0%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2023年3月底，中華電信寬頻客戶數為438萬， 較去年同期增加0.6%；HiNet寬頻客戶數為366萬， 較去年同期增加1.2%。第一季整體固網寬頻營收為107. 7億元，增加2.5%，固網寬頻ARPU為766元， 較去年同期增加0.8%。

固網語音業務

截至2023年3月底，市話客戶數累積為933萬。

聲明

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