中華電信攜手中華資安國際打造資安環境！「2023臺灣資安大會」　首次展出車聯網資安

中華電信持續投入資安技術領域發展，積極研發相關解決方案， 攜手子公司中華資安國際於今(5/9)日在台北市南港展覽館二館 登場的「2023 臺灣資安大會」首次展出車聯網資安、xTrust零信任網路系統 及SOC資安監控服務、SecuTex先進資安威脅防禦系統、C ypherCom端對端加密通訊系統等優質資安產品， 協助企業提升整體資安防禦與應變能力，強化資通安全。

中華電信董事長郭水義表示，資安是國家六大核心戰略產業之一， 因此中華電信一直致力於協助企業強化資安防禦能量， 將以客戶為中心研發5G、半導體等防護技術、 開發AIoT及醫療等領域解決方案。並因應工控資安、 IoT車聯網資安服務、 產業供應鏈安全服務及公雲資安等產業發展趨勢，持續針對政府、 金融、醫療、科技製造、 流通等業別發展各項資安創新應用產品服務與客製化解決方案。

隨著資料與服務雲端化及遠端辦公等新興存取方式興起， 傳統基於信任邊界之網路模型已逐漸受到衝擊。 根據中華資安國際2022年事件調查統計數據，利用「公開漏洞」 和「洩漏的帳密」是兩大主要入侵手法，而公開漏洞類型中， 有10％是基於身分驗證的漏洞。 若邊界的網路安全防護一旦被攻擊者突破，即可自由進入內網。

在車聯網蓬勃發展的趨勢下，車聯網的資安也備受關注， 中華電信結合車聯網及資安領域實務經驗， 積極參與國內外車聯網組織協會(OmniAir、TTIA) 並與財團法人車輛安全審驗中心(VSCC) 合作，以國際規範為基礎調和國內需求，打造車聯網資安憑證( V2X PKI)、車聯網OTA(Over-The-Air)、 車聯網資安憑證晶片三大車聯網資安服務， 並於本次臺灣資安大會上首次發表。

「車聯網資安憑證」為受交通部委託推動台灣智慧連網車輛發展， 透過車聯網PKI技術，可有效抵抗偽冒、竄改等安全威脅， 確保車聯網設備間資訊傳播的安全性。「車聯網OTA平台」 依照國際標準ISO 24089及ECE R156規範建置，提供車輛或車載設備安全遠端更新， 提升安全性、穩定性及使用者體驗。「車聯網資安憑證晶片」 提供金鑰儲存管理、金鑰演算法及數位簽章等功能， 應用於車聯網設備間安全訊息傳輸，能提供車聯網產業整合應用。

此外，為能協助企業及機構提升資安防護能力，中華電信及中華資安 國際子公司推出「xTrust零信任網路系統」及「 ZTNA零信任網路資安解決方案」。該系統通過資安院「政府零信 任網路身分鑑別功能符合性檢測」的認證，結合了身份鑑別、 設備鑑別、數據分析、支援FIDO2國際標準、 資料過濾和日誌紀錄等關鍵核心技術， 對每台設備和每個使用者進行強制身份驗證和授權， 有效阻擋網路攻擊者的橫向移動， 讓使用者在遠端辦公或雲端化的環境下，仍能安全存取內部資源， 為企業與機關消弭數位轉型下之資安疑慮。

中華電信子公司中華資安國際的SOC資安監控服務是國內唯一連年 獲得行政院資安服務廠商評鑑A級之資安團隊；SOC服務整合納管 雲端、網路、端點的託管偵測應變服務(Managed Detection and Response，MDR)，善用新科技提高可視性與精準度， 並提供藍隊驗證服務(Breach and Attack Simulation，BAS)確保客戶資安防護， 以鑑識調查與逆向工程能力掌握最新跨國病毒與惡意程式威脅情資， 打造更優質的資安專業服務。 中華資安國際擁有優秀研發能力與場域實戰經驗， 於本次大會展示兩大自主研發產品展示SecuTex先進資安威脅 防禦系統、CypherCom端對端加密通訊系統， 以打造企業優質資安環境。

歡迎各界於5月9日至5月11日蒞臨台北南港展覽二館4F「20 23 臺灣資安大會」中華電信攤位C122、T11-T14參觀、 指教。

由中華電信董事長郭水義(左五)率領子公司中華資安國際，助企業打造優質資安防護網。（照片來源：中華電信提供）