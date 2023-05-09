全國技藝教育績優人員！新北39位師生獲獎　連續2年全國第一

111學年度全國技藝教育績優人員獲獎人數，新北不僅最多，且連2年居全國之冠。今年16位教師、23位學生，總計39位師生得獎，人數再破新北歷年紀錄。
新北教育局今（9）日表示，人生重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。新北市重視適性發展，今年度更攜手校長、教師及家長協會，推出適性幸福學，其中的幸福目標包含，每年辦理超過200場次適性宣導場次、國中校校開設技藝班、國中校校辦理技藝成果展等，以多元管道滿足孩子適性發展的需求。
具備特殊教育資格的重慶國中張彧綦，患有亞斯伯格症與妥瑞症，具有學習障礙身份。學習過程艱辛，但他從未放棄學習，在師長的鼓勵下參加國中技藝班，找到了自己的方向。他熱衷於資訊電子，曾參加技藝競賽基本電子主題，以學術科滿分榮獲第一名。他說，感謝師長們的教導，希望自己的努力可以鼓舞其他學習障礙的人，讓他們勇敢超越自己、永不放棄。
此外，明志國中學生邱思綺同學，就讀國中體育班，同時對技藝學習充滿興趣，秉持運動員堅持到底的精神，積極參加競賽培訓，在穀保家商教師鐘森盈指導下，曾獲得餐飲服務技術主題第一名佳績。提到鐘森盈老師，他總是對技藝教育懷抱高度熱情，長期擔任技藝班授課教師，連續2年指導學生皆獲得技藝競賽第一名。本次師生檔雙雙獲全國技藝教育績優人員肯定，更蔚為佳話。
鐘老師表示，技藝教育具有改變孩子生命的力量，期許學生努力學習，開創屬於自己的技職藍天。邱思綺也說，很開心這次可以站上全國表揚的舞台，希望自己繼續努力，有朝一日可以在技職路上貢獻所學。
樟樹國際實創高中學生葉冠呈也獲獎，國中時期參加技藝班，曾獲技藝競賽視覺藝術類展演實務主題第一名，有機會入選新北獨有的金手培訓，更奪得50屆全國技能競賽青少年組3D數位遊戲藝術金牌、52屆全國技能競賽青年組3D數位遊戲藝術第5名。今年榮登全國技藝教育績優學生殊榮，還經由特殊選材錄取國立大學。他表示，參加競賽是榮譽，也是學習的歷程，謝謝一路上陪伴我、指導我的師長們。
教育局長張明文表示，新北市自112年起推動4年8億翻倍經費投資技職教育，推動全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，打造6大面向、30個行動方案，其中「適性扎根」面向，積極擴大推動國中小職業試探教育、技藝教育，更提供百萬技藝教育獎勵金，鼓勵各校培養跨域創新技藝人才，全面落實適性發展。
明志國中學生邱思綺在穀保家商教師鐘森盈指導下，走出一條燦爛技職路，雙雙獲選111學年全國技藝教育績優人員。（照片來源：新北市教育局提供）