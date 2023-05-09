全國技藝教育績優人員！新北39位師生獲獎　連續2年全國第一

111學年度全國技藝教育績優人員獲獎人數， 新北不僅最多，且連2年居全國之冠。今年16位教師、23位學生 ，總計39位師生得獎，人數再破新北歷年紀錄。

新北教育局今（9）日表示，人生重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。 新北市重視適性發展，今年度更攜手校長、教師及家長協會， 推出適性幸福學，其中的幸福目標包含，每年辦理超過200場次適 性宣導場次、國中校校開設技藝班、國中校校辦理技藝成果展等， 以多元管道滿足孩子適性發展的需求。

具備特殊教育資格的重慶國中張彧綦，患有亞斯伯格症與妥瑞症， 具有學習障礙身份。學習過程艱辛，但他從未放棄學習， 在師長的鼓勵下參加國中技藝班，找到了自己的方向。 他熱衷於資訊電子，曾參加技藝競賽基本電子主題， 以學術科滿分榮獲第一名。他說，感謝師長們的教導， 希望自己的努力可以鼓舞其他學習障礙的人，讓他們勇敢超越自己、 永不放棄。

此外，明志國中學生邱思綺同學，就讀國中體育班， 同時對技藝學習充滿興趣，秉持運動員堅持到底的精神， 積極參加競賽培訓，在穀保家商教師鐘森盈指導下， 曾獲得餐飲服務技術主題第一名佳績。提到鐘森盈老師， 他總是對技藝教育懷抱高度熱情，長期擔任技藝班授課教師，連續2 年指導學生皆獲得技藝競賽第一名。 本次師生檔雙雙獲全國技藝教育績優人員肯定，更蔚為佳話。

鐘老師表示，技藝教育具有改變孩子生命的力量， 期許學生努力學習，開創屬於自己的技職藍天。邱思綺也說， 很開心這次可以站上全國表揚的舞台，希望自己繼續努力， 有朝一日可以在技職路上貢獻所學。

樟樹國際實創高中學生葉冠呈也獲獎，國中時期參加技藝班， 曾獲技藝競賽視覺藝術類展演實務主題第一名， 有機會入選新北獨有的金手培訓，更奪得50屆全國技能競賽青少年 組3D數位遊戲藝術金牌、52屆全國技能競賽青年組3D數位遊戲 藝術第5名。今年榮登全國技藝教育績優學生殊榮， 還經由特殊選材錄取國立大學。他表示，參加競賽是榮譽， 也是學習的歷程，謝謝一路上陪伴我、指導我的師長們。

教育局長張明文表示，新北市自112年起推動4年8億翻倍經費投 資技職教育，推動全國首部「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書，打造6大面向、30個行動方案，其中「 適性扎根」面向，積極擴大推動國中小職業試探教育、技藝教育， 更提供百萬技藝教育獎勵金，鼓勵各校培養跨域創新技藝人才， 全面落實適性發展。

明志國中學生邱思綺在穀保家商教師鐘森盈指導下，走出一條燦爛技職路，雙雙獲選111學年全國技藝教育績優人員。（照片來源：新北市教育局提供）