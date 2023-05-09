延伸閱讀: 前副總統呂秀蓮籌組「台韓雙贏聯盟」談2024: 請政治人物不要滿口和平卻不知如何捍衛

【更新】民進黨議員質詢兩岸議題 侯友宜：反對一國兩制、反對台獨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘今天(9日)表示，幫總統蔡英文傳話，叫他不要買疫苗的人，就是前總統府秘書長李大維。他指出，終於知道為什麼攸關全國人民性命的事情，竟然要耗費一個月的時間還沒有實質進展，原來是有看不見的力量在技術性拖延。

對此，民進黨發言人林楚茵表示，請國民黨仔細看清楚郭台銘2021年6月17、18日臉書內容，可看出郭台銘在沒打算選總統前表示和蔡英文政府合作的立場態度，現在為了爭國民黨總統提名，拚民調博取聲量，連日來不斷造謠扭曲，用政治口水惡意攻擊政府用心，無所不用其極，不擇手段撕裂社會信任，令人遺憾。

林楚茵呼籲，國民黨不要再亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，擾亂社會。並重申，民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。

郭台銘日前表示「總統曾派代表要求不能買疫苗」。郭台銘昨(8日) 與國民黨立委餐敘，並在會中把採購疫苗的當時情況向與會者報告，他在接受媒體訪問時表示，真相只有一個，而他一定會還原真相。

郭台銘今天在臉書粉絲團發文指出，幫總統蔡英文傳話，叫他不要買疫苗的人，就是李大維。他說，這些過程有很多證據資料，如有必要他會整理公布。

郭台銘表示，2021年5月，國內疫情嚴峻，每天都有許多人染疫身亡，他向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府的代表，兩人溝通無數次，然而到了2021年6月17日，他卻接到李大維一通電話，李大維告訴他「這個大小姐說，你還是不要買了。」那晚，他又氣又難過，整晚睡不著。

郭台銘指出，終於知道為什麼這種攸關全國人民性命的事情，竟然要耗費一個月的時間在開會、協商、文件程序往返，而且還沒有實質進展。原來就是有看不見的力量在技術性拖延。

郭台銘表示，他失眠了整晚，心中感到非常絕望，於是寫了一段文字，向蔡總統請求會面報告，希望取得同意。感謝當時許多人站出來一起向蔡總統發聲，政府才被迫調整做法，讓疫苗採購繼續推動下去。但許多不為人知的真相，卻讓人民晚了幾個月拿到疫苗。

郭台銘說，「這幾個月，原本可以少死多少人？對你們來說只是每天記者會上浮動的數字，對死者家屬來說卻是一輩子的傷痛」。

郭台銘表示，這就是為什麼這件事情過後，他一直說，國家的領導團隊，心中要有人民。因為真的只有親自跟民進黨交手過，才知道民進黨為了政治利益可以無情到什麼地步。

此外，國民黨副秘書長李彥秀、發言人楊智伃今天在國民黨中央黨部召開記者會。楊智伃表示，民進黨政治凌駕內政、凌駕人民健康安全並非一天兩天的事，真相必須讓大家回憶起來，讓社會大眾看清民進黨的真面目。

李彥秀表示，民進黨政府根本沒把台灣人民的健康與生命放在眼裡，阻擋的不僅僅是疫苗，更是人民的健康以及生命。

針對鴻海創辦人郭台銘說，採購疫苗期間接獲時任總統府秘書長李大維去電阻止購買疫苗，並批評政府阻擋疫苗採購，李大維今天透過海基會回應，從未有過這類談話內容。

海基會9日下午3時許代海基會董事長李大維，透過書面回應郭台銘指控。

李大維表示，當年那段期間，正是衛生福利部等政府部門為這項採購案努力、進入緊鑼密鼓的階段，郭台銘更全程參與，多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和總統的用心與努力。

他說，基於兩人多年友情，以及照顧國民健康的初衷，於公於私都全力協助溝通，最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。

中央社引述李大維強調，很遺憾事實受到扭曲，讓原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影，

「站在曾經是朋友的立場上，知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神」。

郭台銘9日下午1時許在臉書發文(如下)，批評總統府阻擋疫苗採購。文中提到，2021年5月，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府代表，溝通無數次；6月17日卻接到李大維電話稱，「這個大小姐說，你還是不要買了」。

【真相只有一個】郭台銘指幫台灣買疫苗被擋 李大維：未有過這類談話

前副總統呂秀蓮籌組「台韓雙贏聯盟」談2024: 請政治人物不要滿口和平卻不知如何捍衛

【更新】民進黨議員質詢兩岸議題 侯友宜：反對一國兩制、反對台獨