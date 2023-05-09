延伸閱讀: 【真相只有一個】郭台銘指幫台灣買疫苗被擋 李大維：未有過這類談話

【更新】民進黨議員質詢兩岸議題 侯友宜：反對一國兩制、反對台獨

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前副總統呂秀蓮將籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union」（台韓雙贏聯盟），計畫今年7月29日啟動訪韓「台韓和平親善之旅」，並在韓國舉辦甲午戰爭129週年紀念活動，另外明年(2024年)4月將訪日，進行「台日和平親善之旅」。

呂秀蓮上午召開記者會，她表示，在韓國許多有志人士希望促成台韓之間的雙贏，台灣有事不僅日本有事，韓國也有事。

針對2024年大選，呂秀蓮說，選總統要睜大眼睛，下屆總統是決定2300萬人民以及後代子孫存續關鍵，不能只懂市政建設、只懂科技發展，一定要天縱英明的人，才能承受蔡總統留下來的種種內憂外患。

被視為國民黨熱門總統參選人的新北市長侯友宜在議會答詢表態反對台獨、反對一國兩制，呂秀蓮就此回應媒體詢問時說，她不願意針對個別候選人講話。

根據中央社，呂秀蓮接著指出，但如果過去對國際情勢不關心，只因為現在被拱選總統，隨便用幕僚給的幾句政治標語喊來喊去，恐怕也不知道講這些話實質意義是什麼，何況如果當上總統，這些話在國際上會如何解讀，這裡面充滿幼稚與矛盾。

呂秀蓮質疑，完全不懂政治、不懂國家大事的人，突然要選總統，這是人民災難的開始；或是只懂得賺錢、只懂得強大事業，連憲法是什麼都不知道的人，還可以公然說當選不受拘束，這樣的人能做國家領導人嗎。

她呼籲選民這次絕對要非常謹慎檢驗每一位候選人，也要請政治人物不要輕易喊和平卻不知如何保護和平。

前副總統呂秀蓮籌組「台韓雙贏聯盟」談2024: 請政治人物不要滿口和平卻不知如何捍衛

【更新】民進黨議員質詢兩岸議題 侯友宜：反對一國兩制、反對台獨

【真相只有一個】郭台銘指幫台灣買疫苗被擋 李大維：未有過這類談話