台灣猴痘再增15例 累計共79例 2萬瓶疫苗抵台灣 下週起預約

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（9）日表示，國內新增15例猴痘(Mpox)確定病例，為14例本土、1例從泰國返台的境外移入個案，其中北部9例為多。另外，日前緊急增購之20,000瓶疫苗已運抵台灣，預計於下週開始提供預約接種。

疾管署說明，這15例新增個案中，分別為14例為本國籍男性、1例為外國籍男性，14例本土個案的居住縣市分別為台中市5例、台北市4例、新北市2例、桃園市2例、台南市1例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月2日至5月7日確診。

經疫調匡列相關高風險接觸者15名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診79例病例(69例本土及10例境外移入)，目前累計個案仍以北部居多，其中37例已康復，8例仍住院治療中、34例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月8日共計完成25,255人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種122人及暴露前預防(PrEP)接種25,133人；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種24,528人。第二階段疫苗(1萬瓶疫苗)預計於5月中旬完成接種服務。

疾管署表示，因應猴痘防治需求緊急增購之20,000瓶疫苗(約可提供6萬人次接種)，已於5月8日晚間運抵台灣，待完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，於本週撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。

有關第三階段疫苗接種作業，為提升服務的可近性與民眾預約接種的方便性與彈性，前兩階段的意願登記平台將暫時退場，將由縣市衛生局因地制宜針對符合接種對象需求安排多元接種服務，接種服務預計下週開始，詳細可預約接種醫療院所服務資訊等，將於下週二記者會說明。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。