台灣數位身分證喊「卡」10億爛帳全民擔？資安問題政府另立個資機構解套？　藍營：內政部、200億數位部不行？

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台灣政府推動數位身分證因資安疑慮喊「卡」，相關廠商求償加上已耗費的公帑總額恐上看10億，蔡政府擬成立獨立個資機構研議後續，藍營質問蔡政府，為何棄掌管個資的內政部以及斥資200億成立的數位部不用，要疊床架屋另設機關。

現任副總統賴清德在擔任行政院長期間，於2018年年底宣布啟動2020年啟動換發數位身分證，內政部編列10年近49億預算推動，並於2019年招標委託中央印製廠採購價值逾3億的設備，廠商也進行備料。然因資安疑慮，前行政院長蘇貞昌於2021年初暫緩執行數位身分證換發，廠商因此求償10億元，後降為5.26億元，而央行則認為1.9億方為合理賠償價格，目前已協商4次無共識，第5次協商預計於12日召開。

國民黨團首席副書記長林思銘今（9）日在記者會上指出，內政部在規劃案尚未完成的階段，就於2019年舉辦招標，內政部數位身分證規劃委員會的外部委員都是退休公務人員，與民間溝通會議的紀錄也從網站上無端消失，2020年在一切尚未完備情形下，草率宣布2021年政策上路，計畫送交立法院遭到立委、學界、民間團體反對，行政院只好匆匆喊「卡」。

林思銘質問，2019年至2021年政府一連串的錯誤抉擇，導致全民恐要為十億鉅額買單，當時負責的賴清德是否要自掏腰包負責？身為民進黨2024年的總統候選人是否要出來說清楚？

副書記長洪孟楷表示，時任政府罔顧專家、民意反對執意推動數位身分證，導致尾大不掉乃至10億賠償由全民承擔，「錯誤的政策比貪汙更可怕，連續的錯誤政策比連續的貪污更可怕。」

洪孟楷指出，民進黨政府野心太大，無視在野與資安專家持續呼籲，以及國外推動數位身分證的資安漏洞與因應死角，當時主推的內政部長徐國勇在應詢時，以數位身分證晶片為台積電製造為由表示無須擔心，然而先前內政部2300萬筆個資外洩，也證實當時疑慮不假，數位身分證也暫停推動。

洪孟凱進一步引述數據指出，強推數位身分證已導致中央印製廠在購買設備及營運維護上耗資5.24億，加上廠商目前求償5.26億已逾10億，當初規劃的10年共48.9億經費已然浪費5分之1，數位身分證還要不要推，民進黨政府應當給說法。

此外，當局還提出要另設個資獨立機關來做後續研議，對此洪孟凱質疑，政府疊床架屋，「數位發展部耗資200多億成立，難道不能作為資安保護機關嗎？內政部掌管個資，難道不能作為獨立保護機關嗎？」