Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣數位身分證喊「卡」10億爛帳全民擔？資安問題政府另立個資機構解套？　藍營：內政部、200億數位部不行？

目前廠商與官方已協商4次無共識，第5次協商預計於12日召開。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/05/09 11:27
國民黨團9日召開記者會，抨擊民進黨政府躁進推廣數位身分證最後爛尾，全民恐買10億天價爛帳，要當局出面負責。（圖／翻攝自國民黨記者會直播）

國民黨團9日召開記者會，抨擊民進黨政府躁進推廣數位身分證最後爛尾，全民恐買10億天價爛帳，要當局出面負責。（圖／翻攝自國民黨記者會直播）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）台灣政府推動數位身分證因資安疑慮喊「卡」，相關廠商求償加上已耗費的公帑總額恐上看10億，蔡政府擬成立獨立個資機構研議後續，藍營質問蔡政府，為何棄掌管個資的內政部以及斥資200億成立的數位部不用，要疊床架屋另設機關。

現任副總統賴清德在擔任行政院長期間，於2018年年底宣布啟動2020年啟動換發數位身分證，內政部編列10年近49億預算推動，並於2019年招標委託中央印製廠採購價值逾3億的設備，廠商也進行備料。然因資安疑慮，前行政院長蘇貞昌於2021年初暫緩執行數位身分證換發，廠商因此求償10億元，後降為5.26億元，而央行則認為1.9億方為合理賠償價格，目前已協商4次無共識，第5次協商預計於12日召開。

國民黨團首席副書記長林思銘今（9）日在記者會上指出，內政部在規劃案尚未完成的階段，就於2019年舉辦招標，內政部數位身分證規劃委員會的外部委員都是退休公務人員，與民間溝通會議的紀錄也從網站上無端消失，2020年在一切尚未完備情形下，草率宣布2021年政策上路，計畫送交立法院遭到立委、學界、民間團體反對，行政院只好匆匆喊「卡」。

林思銘質問，2019年至2021年政府一連串的錯誤抉擇，導致全民恐要為十億鉅額買單，當時負責的賴清德是否要自掏腰包負責？身為民進黨2024年的總統候選人是否要出來說清楚？

副書記長洪孟楷表示，時任政府罔顧專家、民意反對執意推動數位身分證，導致尾大不掉乃至10億賠償由全民承擔，「錯誤的政策比貪汙更可怕，連續的錯誤政策比連續的貪污更可怕。」

洪孟楷指出，民進黨政府野心太大，無視在野與資安專家持續呼籲，以及國外推動數位身分證的資安漏洞與因應死角，當時主推的內政部長徐國勇在應詢時，以數位身分證晶片為台積電製造為由表示無須擔心，然而先前內政部2300萬筆個資外洩，也證實當時疑慮不假，數位身分證也暫停推動。

洪孟凱進一步引述數據指出，強推數位身分證已導致中央印製廠在購買設備及營運維護上耗資5.24億，加上廠商目前求償5.26億已逾10億，當初規劃的10年共48.9億經費已然浪費5分之1，數位身分證還要不要推，民進黨政府應當給說法。

此外，當局還提出要另設個資獨立機關來做後續研議，對此洪孟凱質疑，政府疊床架屋，「數位發展部耗資200多億成立，難道不能作為資安保護機關嗎？內政部掌管個資，難道不能作為獨立保護機關嗎？」
數位身分證
數位部
內政部
國民黨
林思銘
洪孟楷

相關新聞

台灣數位身分證喊卡 廠商求償5.26億元
台灣數位身分證喊卡 廠商求償5.26億元
2023/05/08 15:25
台灣最大在野國民黨好感度慘輸民眾黨 僅「侯柯配」才能贏賴清德
台灣最大在野國民黨好感度慘輸民眾黨 僅「侯柯配」才能贏賴清德
2023/05/07 20:33
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
〈時評〉諜對諜~2024總統大選民調　已暗示藍綠選戰困境
2023/05/05 12:48
朱立倫：國民黨5月提總統人選　最強名單絕對沒有我
朱立倫：國民黨5月提總統人選　最強名單絕對沒有我
2023/05/03 17:58
台灣2024大選藍白配？民眾黨主席柯文哲：國民黨一直沒人來找我
台灣2024大選藍白配？民眾黨主席柯文哲：國民黨一直沒人來找我
2023/05/03 17:15

更新時間 : 2023-05-09 14:18 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金　主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
百年盛事英國國王查爾斯三世加冕大典 流程、創舉一次看
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
澳洲學生醫療專機返國短片謝捐助者 台灣檢警懷疑女密友「連續下毒留人」
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
嚴重側風、機組員超時 星宇航空302名旅客「席地而睡」日本成田機場 台灣民航局將查
嚴重側風、機組員超時 星宇航空302名旅客「席地而睡」日本成田機場 台灣民航局將查
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例