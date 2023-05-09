LinkedIn裁員700餘人 再關中國求職軟體InCareer

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）微軟（Microsoft）旗下的職場社交平台領英（LinkedIn）8日表示，由於需求不穩，將砍716名人力，同時關閉在中國的求職App，是2021年宣布退出中國後，領英再以「環境不好」為由限縮在中業務。

路透報導，LinkedIn員工2萬人，透過廣告、獵人頭用戶的訂閱費用營利，去年每季營收都有成長，但市場需求浮動不穩，因此跟上了這波全球科技業的裁員潮。

執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）表示，將縮編業務、營運、技術協助部門，讓公司在運作與決策上更有效率，以利在新興市場有效營運。這番整頓也將創造250個新職缺，遭解雇的職員都可應徵。

除了人事改造，領英也將進一步縮減中國業務。2021年10月，不敵中國縮緊對科技業的管控，LinkedIn宣布結束中國服務，並於12月推出以求職為主的InCareer。然而，不到兩年，領英再以「競爭太激烈」、「總體經濟環境太具挑戰性」為由，宣布此App也將於2023年8月9日停止運作。

不過，LinkedIn並未全然放棄這塊大餅，仍將在中國市場維持一定程度的存在感，協助企業聘僱、訓練外國人才。

根據Layoffs.fyi，過去半年來的這波全球科技解聘潮，已使27萬人丟了頭路，包括亞馬遜（Amazon）2.7萬人、臉書（Facebook）母公司Meta 2.1萬人、谷歌（Google）母公司字母控股（Alphabet）1.2萬人、微軟1萬人。