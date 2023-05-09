【更新】台灣立院三讀: 環保署升格為環境部　張子敬: 情緒有點激動

更新時間：2023-05-09 13:47

首次發稿：2023-05-09 11:38

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）立法院今天（９日）三讀環境部組織法。環保署長張子敬坦言「情緒算是有點激動」，這個過程對環保工作很重要；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間。

立法院會今天三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。

張子敬今天接受媒體聯訪時表示，他從畢業就做環保相關工作，環保署自76年成立起，就從地方環保局調到環保署。

圖為環保署長張子敬112年4月21日在台北出席「2022-2023環境關懷設計競賽頒獎典禮暨作品成果巡迴展開幕儀式」， 會前接受媒體聯訪。 中央社資料照片

張子敬坦言，今天環境部終於通過，情緒算是有點激動，這個過程對環保工作很重要。

根據中央社，張子敬感謝總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、現任行政院長陳建仁的支持，今天通過真的要感謝各黨派立委、各界支持。更重要的是環保署的員工，大家在崗位上把事情做好，才能獲得支持，突破以往環資部沒辦法突破的困境。

就環境部來說，張子敬提到，目標就是想要整體（含次級單位）一起成立，會積極進行相關的籌備工作；對於未來環境保護的推動，修法或策略上的調整會有更大的空間，長期沒辦法解決的問題，能有效的處理。

張子敬說，其實內部討論也曾將目標設定在今年8月22日，讓今年的「署慶變部慶」，但確切的時間，因為有廳設調整、裝修，也必須要等長官核定，都會儘快處理。

台灣立院三讀: 環保署升格為環境部 張子敬: 情緒有點激動

立法院副院長蔡其昌9日敲槌宣布三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項。中央社

首次發稿：2023-05-09 11:38

台灣立院三讀: 環保署升格為環境部 掌九大事項

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）立法院會今天(9日) 三讀通過環境部組織法，規定行政院為辦理環境業務特設環境部，並明定9大掌理事項，包括環境影響評估、空氣品質及水體品質保護等，並設立氣候變遷署等4個次級機關。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議3月22日初審通過環境部組織法草案等案，但就環保署升格後的名稱、掌理事項，及次級機關及其業務等關鍵條文保留。全案須交由黨團協商。

環保署當時所提書面報告指出，為加速完善台灣因應氣候變遷法制與組織、強化廢棄物處理設施調度與管理、統合事業廢棄物再利用管理事權、提升環境品質與政府效能等，因此規劃行政院環境保護署改制為環境部。

報告中也說明未來環境部的組織架構，除下設綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司、監測資訊司等5個業務司，也要設立氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署等4個次級（三級）機關。

立法院5月3日進行黨團協商，經在場立委討論後，先前聯席會議的保留條文均達成共識；全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

關於環境部9大掌理事項，三讀通過條文規定，所屬機關辦理溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理、資源循環、化學物質管理及災害預防應變、環境管理及執法、土壤及地下水污染整治的督導、協調及推動。

掌理事項中也包括，所屬機構辦理環境治理、氣候變遷及資源循環的研究、檢測、鑑識、認證機構管理及人力發展的督導、協調及推動；環境影響評估、綠生活轉型、環保產品管理、公害糾紛處理、環境保護許可管理的政策規劃、法規研擬、推動、執行及督導等。

此外，環境部掌理事項，也包括環境政策、制度的綜合規劃、法規研擬、推動及督導；環境檢驗測定；空氣品質保護、空氣污染防制；水體品質保護、飲用水水質管理；環境品質監測與預報的政策規劃、整合、推動、執行及督導等。

至於環境部的4個次級機關，三讀條文規定，分別是氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署。

其中，資源循環署的業務是規劃與執行廢棄物源頭減量、資源回收與循環利用及事業廢棄物清除處理事項；環境管理署則為規劃與執行環境管理與執法、一般廢棄物清除處理、環境衛生管理、土壤及地下水污染整治事項。

此外，環境部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。

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