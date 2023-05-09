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【法式幽默】愛馬仕奇幻劇場《飛馬行空》台灣亮相　凱莉包唱美妙歌劇線上手刀預約

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/09 12:10
愛馬仕奇幻劇場即日登場。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

愛馬仕奇幻劇場即日登場。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 愛馬仕奇幻劇場《飛馬行空》（On The Wings of Hermes），結合品牌經典及冒險故事，凱莉包大唱歌劇、小飛馬墜入愛河體驗人生第一次「輕盈」，自即日起台北流行音樂中心展開驚喜旅程。

繼巴黎與東京的巡迴演出後，法國精品品牌愛馬仕和比利時鬼才導演Jaco Van Dormael合作推出《飛馬行空》劇場，充滿「法式幽默」的故事希望人們永保好奇心，主角為希臘神話中的飛馬（Pegasus）將帶領自己的6隻小飛馬尋找專屬自己的「輕盈」飛行方式，呼應品牌在探索創意時保留「輕盈」空間的精神。

然而，「輕盈」是一個很抽象的概念，有可能是一句話、一個吻、一個想法，品牌解釋，但總之就是讓生活變得美好的時刻。演出共分六幕，由編舞家Michele Anne De Mey及Astragales舞團詮釋，舞者身穿黑衣站在黑幕前只用手演出或是大玩錯視，透過即時投影到大螢幕營造「超現實」視覺饗宴，而精緻的場景由設計師Sylvie Olive打造，完美體現品牌對超凡工藝的堅持。

特別的是，此次最受歡迎的一幕「包包四重唱」，只見總價破百萬的四個凱莉包在舞台上唱詠嘆調，彼此爭風吃醋搶盡風頭，也諷刺上流社會裡的明爭暗鬥，時尚指標凱莉包以好萊塢女星、摩納哥王妃葛麗Grace Kelly命名，包款除了展現精湛的工藝以外，也讓貴婦名媛趨之若鶩，一大原因在於有錢還不一定買的到，因此手上拎一個也表現其背後關係良好，如同台上的「凱莉包女伶」成為晚宴焦點。

整場演出時間約為30分鐘，自即日起5月14日展開8天巡演，需於線上預約
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更新時間 : 2023-05-09 14:18 GMT+08:00

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