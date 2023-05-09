恐嚇議員及親屬 中國外交官遭加拿大驅逐

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）加拿大政府8日驅逐了一名涉嫌恐嚇加國議員莊文浩（Michael Chong）及其香港親屬的中國外交官，兩國緊張升高，專家稱，北京恐以牙還牙，同樣以驅逐外交人員作為報復手段。

路透、美聯社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示，已將中國外交官趙巍列為不受歡迎人物（persona non grata）。「我們不會容許外國以任何形式干涉本國內政。我方已警告派駐加拿大的外交人員，若從事這類活動，必將打包回家。」註：若外交官被冠上不受歡迎人物，將被剝奪外交豁免權，是駐在國對外交官採取的嚴正制裁。

加拿大廣播公司（CBC）引述政府人士報導，趙巍有5天時間離境。

上週環球郵報披露，一份2021年情資顯示，保守黨國會議員莊文浩因抨擊中國維族人權問題，被列為制裁對象，趙巍負責蒐集他與親人的資料，準備威脅恐嚇，殺雞儆猴。

莊文浩不滿政府拖至今日才行動，「不該等了兩年才將他驅逐。」他希望藉此事讓所有專制國家看清楚，加拿大不會容忍任何逾越外交界線的干預行徑。

中國駐渥太華大使館已譴責此事、提出正式抗議，「中國必予以堅決反制。」

趙美蘭、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也深知此事的嚴重性及可能的後果。杜魯道前外交策士、渥太華大學國關教授Roland Paris認為，北京很可能驅逐加拿大外交官作為報復。

兩國近年來外交齟齬不斷。2018年，加拿大在美國引渡要求下逮捕、拘留華為財務長孟晚舟，北京旋即以間諜罪關押了兩名加籍人士。直到2021年孟晚舟獲釋，中國才放人。

作為加拿大第二大貿易夥伴，中國有的是貿易手段。北京在孟晚舟事件後，對加拿大最大宗農產品油菜籽實施進口禁令，理由是發現害蟲，直到2022年才解除禁令。