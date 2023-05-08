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台灣鴻海擴大布局印度　砸11.1億元在班加羅爾購地

➤印度金融財經網站Moneycontrol今天(8日) 引述泰倫加納省資訊技術部長藍強（Jayesh Ranjan）透露消息指出，鴻海集團將於15日在當地舉行動土儀式，不過投資規模、以及其他具體投資項目細節，藍強並未進一步揭露。➤卡納塔卡省政府於2月上旬曾表示，相關高層在台灣拜會鴻海新北市土城總部，並與鴻海集團董事長劉揚偉洽商投資計畫。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/08 20:59
圖為鴻海土城總部一隅。(中央社檔案照片)

圖為鴻海土城總部一隅。(中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）鴻海集團積極布局印度，當地子公司砸下印度盧比30億元（約合新台幣11.1億元）在卡納塔卡省（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）購置土地。

根據鴻海今天（8日) 晚間公告，子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，向卡納塔卡省工業區發展委員會（Industrial Areas Development Board）取得300英畝（約121萬4058平方公尺）土地，目的為營運需求。

根據鴻海年報，Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited成立於2015年11月，地址在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）首府孟買（Mumbai）。

卡納塔卡省積極爭取鴻海集團在當地投資，路透外電在3月下旬報導，卡納塔卡省政府已批准鴻海集團子公司在該省的9億6791萬美元投資案。

中央社報導，卡納塔卡省政府於2月上旬曾表示，相關高層在台灣拜會鴻海新北市土城總部，並與鴻海集團董事長劉揚偉洽商投資計畫。

鴻海集團除了擴大在印度iPhone產線，也積極在印度布局蘋果無線耳機與iPhone關鍵元件。法人分析，目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%，預期未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

8日稍早中央社引述印度當地金融財經媒體報導稱，鴻海將在15日於印度南部泰倫加納省（Telangana）舉行動土典禮。外界揣測這可能與鴻騰在當地設廠製造蘋果AirPods耳機有關，鴻海集團董事長劉揚偉屆時是否出席，備受矚目。

印度金融財經網站Moneycontrol今天引述泰倫加納省資訊技術部長藍強（Jayesh Ranjan）透露消息指出，鴻海集團將於15日在當地舉行動土儀式，不過投資規模、以及其他具體投資項目細節，藍強並未進一步揭露。
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